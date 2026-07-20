به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی در نشستی با موضوع واکاوی مبانی فقهی خون خواهی در اسلام که در سالن غدیر اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به آموزههای قرآن کریم اظهار کرد: مفهوم انتقام در فرهنگ اسلامی دارای پشتوانهای عمیق در آیات الهی است و باید آن را در منظومهای از مفاهیمی همچون نصرت الهی، غلبه جبهه حق، هلاکت ظالمان، یاری مؤمنان، پیروزی دین خدا و تحقق سنتهای الهی مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: هنگامی که ظلم، طغیان و فساد به اوج میرسد و همه راههای اصلاح مسدود میشود، سنت الهی بر نصرت جبهه حق و نابودی جریان ظلم تعلق میگیرد و این وعدهای است که قرآن کریم بارها بر آن تأکید کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انتقام در قرآن به معنای کیفر عادلانه الهی است و نباید آن را با قصاص که یک حق شخصی و فردی به شمار میرود، یکسان دانست زیرا انتقام الهی پس از اتمام حجت، بر پایه عدالت و در برابر مستکبران، ظالمان و دشمنان پیامبران و اولیای الهی تحقق پیدا میکند.
وی بیان کرد: هدف از این سنت الهی، حفظ حق، پیروزی جبهه ایمان و از میان رفتن باطل است و این سنت، قانونی تغییرناپذیر در نظام آفرینش به شمار میرود.
خونخواهی یک فرایند مستمر است
آیت الله کعبی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در تبیین مفهوم خونخواهی گفت: در زیارت عاشورا نیز پرچم خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) همچنان برافراشته معرفی شده است و این موضوع نشان میدهد که خونخواهی تنها یک واکنش مقطعی نیست بلکه مسیری استمرار یافته برای احیای حق و مقابله با ظلم است.
وی افزود: قرآن کریم علاوه بر انتقام الهی، وعده نصرت خداوند نسبت به مظلومان را نیز مطرح کرده و دفاع از مظلوم را حقی مشروع دانسته است از این رو خداوند هرگز مؤمنان را در برابر ظلم تنها نخواهد گذاشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات مربوط به غلبه الهی اظهار کرد: خداوند هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع، پیروزی جبهه حق را تضمین کرده است و این پیروزی گاه در قالب تشکیل حکومت الهی، گاه در نابودی ظالمان و گاه نیز در ماندگاری مکتب پس از شهادت اولیای الهی جلوه پیدا میکند.
وی ادامه داد: روایات اهل بیت (ع) نیز نشان میدهد که گریه بر امام حسین (ع)، حضور در مجالس عزاداری، زیارت آن حضرت و تجدید عهد با نهضت عاشورا تنها یک عمل عاطفی نیست بلکه در تقویت فرهنگ مقاومت، همبستگی امت اسلامی و استمرار مسیر خونخواهی نقشآفرین است.
فرهنگ عاشورا زمینهساز تولید قدرت است
آیت الله کعبی با بیان اینکه امتداد فرهنگ عاشورا در عرصه دفاع از اسلام نیز قابل مشاهده است، گفت: تقویت توان دفاعی، تولید قدرت بازدارنده و دستیابی به فناوریهای پیشرفته نظامی نیز در امتداد همین فرهنگ شکل گرفته است و بسیاری از مجاهدان و فرماندهان این مسیر، فعالیت خود را با توسل به اهل بیت (ع) و الهام از مکتب سیدالشهدا (ع) دنبال کردند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری آیینهای بزرگداشت شهدا، حضور در مراسم تشییع شهیدان، برپایی مجالس یادبود و زنده نگه داشتن نام شهدا نیز در امتداد همین فرهنگ خونخواهی قرار دارد و از منظر فقهی، حفظ این پرچم یک تکلیف به شمار میرود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مفهوم «جندالله» در قرآن اظهار کرد: سپاه الهی تنها به نیروهای نظامی محدود نمیشود بلکه فرشتگان، مؤمنان، امدادهای غیبی، عوامل طبیعی و همه ظرفیتهایی که در مسیر یاری جبهه حق قرار میگیرند، در این منظومه جای دارند.
وی افزود: نصرت الهی گاه با تشکیل حکومت صالحان، گاه با نابودی دشمنان و گاه نیز با پیروزی مکتب پس از شهادت رهبران الهی تحقق پیدا میکند و این جلوههای مختلف، همگی مصادیق تحقق وعدههای الهی هستند.
تولید قدرت از مهمترین تکالیف امت اسلامی است
آیت الله کعبی با استناد به آیات سوره انفال تصریح کرد: دشمنان اسلام نباید گمان کنند که با تکیه بر قدرت مادی میتوانند بر اراده الهی غلبه کنند زیرا سنت خداوند بر پیروزی جبهه حق استوار است.
وی افزود: قرآن کریم در کنار این وعده، مسلمانان را به آمادهسازی همه ظرفیتهای قدرت فراخوانده است و بر همین اساس تولید قدرت نظامی، فرهنگی، رسانهای، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و دفاعی از مهمترین تکالیف امت اسلامی به شمار میرود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حضور مردم در صحنه، حفظ وحدت، خدمت به جامعه، تقویت انسجام ملی و برافراشته نگه داشتن پرچم خونخواهی نیز بخشی از همین مسئولیت عمومی است زیرا خونخواهی در منطق اسلام یک مسیر مستمر است و با یک اقدام محدود پایان نمییابد.
وی خاطرنشان کرد: تفاوت اساسی خونخواهی با قصاص در همین موضوع است که قصاص به مجازات یک فرد محدود میشود اما خونخواهی عمومی، تحقق پیروزی نهایی جبهه حق و شکست کامل جریان ظلم را دنبال میکند.
خون شهید متعلق به جبهه توحید است
آیت الله کعبی با تشریح جایگاه شهید در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهید پیش از شهادت به خانواده و جامعه خود تعلق دارد اما پس از شهادت به جبهه توحید و آرمان الهی وابسته میشود و خون او به سرمایهای برای استمرار مسیر حق تبدیل خواهد شد.
وی افزود: هر اندازه جایگاه شهید والاتر باشد، گستره خونخواهی او نیز وسیعتر خواهد بود و به همین دلیل خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) تا برپایی حکومت جهانی عدل استمرار خواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: قیام حضرت ولی عصر (عج) نیز در امتداد همین خونخواهی معنا پیدا میکند و تحقق عدالت جهانی، پایانبخش مسیر خونخواهی سیدالشهدا (ع) خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه شهدای بزرگ در هدایت امت اسلامی گفت: خونخواهی رهبران بزرگ الهی نیز تنها به مجازات عاملان جنایت محدود نمیشود بلکه ادامه راه آنان، تقویت جامعه اسلامی، خودسازی، جامعهپردازی، تمدنسازی و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای اسلام را شامل میشود.
آیت الله کعبی در پایان تأکید کرد: از منظر فقه اسلامی، خونخواهی یک فرایند تمدنی و مستمر است که با حفظ وحدت، افزایش قدرت، استمرار مقاومت، تولید اقتدار و حرکت در مسیر تحقق وعدههای الهی به سرانجام خواهد رسید و این مسیر تا پیروزی کامل جبهه حق ادامه دارد.
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