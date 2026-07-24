به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایتخواه شامگاه جمعه در صد و چهل و ششمین تجمع مردم یاسوج، با اشاره به حضور زائران اربعین در این مراسم، اظهار کرد: کاروان سیدالشهدا (ع) از عاشورا تاکنون در مسیر خود ادامه دارد و یارانی میطلبد که از نظر معرفت، ایمان و آمادگی در جایگاه همراهی با این حرکت الهی قرار گیرند.
همراهی با کاروان حسینی نیازمند طی منازل معنوی است
وی با بیان اینکه برای پیوستن به این کاروان باید منازل معنوی و روحی را طی کرد، افزود: معرفت، محبت، اخلاص، بصیرت، ولایت، خونخواهی و در نهایت شهادت، از مهمترین منازل این مسیر هستند و رسیدن به مقام خونخواهی، خود یک مرتبه از رشد و بلوغ اعتقادی محسوب میشود.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: هر کسی نمیتواند خونخواه باشد، زیرا خونخواهی یک رزق الهی و نتیجه بلوغ فکری و اعتقادی است و کسانی که به این مرحله نرسیدهاند، نه روحیه خونخواهی دارند و نه اهمیت آن را درک میکنند.
خونخواهی، مطالبهای ریشهدار در آموزههای دینی
هدایتخواه با تأکید بر اینکه مطالبه خونخواهی دارای مبانی اعتقادی و انسانی است، گفت: این موضوع صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه قرآن کریم بارها جریانهایی را که دست به قتل پیامبران الهی و صالحان زدهاند، معرفی کرده و نسبت به آنان هشدار داده است.
وی با اشاره به برخی آیات قرآن درباره بنیاسرائیل، اظهار کرد: قرآن کریم از این قوم به عنوان قاتلان پیامبران الهی یاد میکند و این مسئله نشان میدهد که مبارزه با جریان ظلم و جنایت، ریشه در تعالیم الهی دارد.
استمرار مبارزه با جریان ظلم و استکبار
هدایتخواه با بیان اینکه امروز نیز جبهه مقاومت در برابر جریان استکبار و صهیونیسم ایستاده است، افزود: ملت ایران با شعار خونخواهی، مسیر مقاومت را ادامه داده و این مطالبه را تا تحقق عدالت دنبال خواهد کرد.
وی تصریح کرد: منتظر واقعی امام عصر (عج) کسی است که در مسیر حق ثابتقدم باشد، از مقاومت دست نکشد و در برابر ظلم، سازش و تسلیم را نپذیرد.
توصیه به زائران اربعین
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با توصیه به زائران اربعین گفت: زائران حسینی میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت عظیم راهپیمایی اربعین، پیام فرهنگ عاشورا، مقاومت و ایستادگی را به مسلمانان و آزادیخواهان جهان منتقل کنند و زمینه تقویت همبستگی جبهه مقاومت را فراهم آورند.
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