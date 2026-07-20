مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان ظهر دوشنبه مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه کوهنوردی اظهار کرد: همدان با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و وجود رشتهکوه الوند از سابقهای درخشان در این رشته برخوردار است.
وی با بیان اینکه رئیس هیئت کوهنوردی استان از کوهنوردان حرفهای است، افزود: آشنایی وی با نیازها و شرایط این رشته میتواند در پیشبرد برنامههای هیئت موثر باشد.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان در ادامه با اشاره به افزایش شمار بیمهشدگان ورزشی این رشته در استان گفت: تعداد بیمهشدگان به ۸۵۵ نفر رسیده است و در حال حاضر ۹ هیئت شهرستانی فعال و ۲۰ باشگاه فعال در استان فعالیت دارند و هیئت کوهنوردی همدان در رتبه پنجم کشور قرار گرفته است.
رضوان سلماسی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختها افزود: سالن سنگنوردی بخش خصوصی بهسازی، تعمیر و به تجهیزات جدید مجهز شده و امکانات لازم در اختیار ورزشکاران قرار دارد و عملیات تعمیر، بهسازی و تجهیز سالنهای سنگنوردی در شهرستانهای نهاوند و ملایر نیز انجام شده است.
رئیس هیئت کوهنوردی استان همدان ادامه داد: با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان، خوابگاهها و پناهگاههای کوهنوردی نیز تعمیر و بازسازی شدهاند.
وی همچنین از برگزاری مسابقات، اعزام تیمها و اجرای برنامههای استعدادیابی در ردههای سنی مختلف خبر داد و گفت: ورزشکاران استان در این رقابتها موفق به کسب نتایج قابلتوجهی در سطح کشور شدهاند.
سلماسی برگزاری دورههای بازآموزی، مربیگری و کارگاههای آموزشی را از دیگر برنامههای این هیئت عنوان کرد و افزود: در سال جاری تمرکز بیشتری بر توسعه زیرساختها، تجهیز امکانات و حمایت از ورزش قهرمانی خواهیم داشت تا مسیر موفقیتهای کوهنوردی استان با قدرت ادامه یابد.
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