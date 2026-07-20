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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

تاکید غفور کارگری بر حمایت کمیته پارالمپیک از رئیس جدید نابینایان

تاکید غفور کارگری بر حمایت کمیته پارالمپیک از رئیس جدید نابینایان

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید دارد که این کمیته و وزارت ورزش از رئیس جدید فدراسیون نابینایان و کم بینایان حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک گفت: از زحمات محمدرضا مظلومی رئیس سابق فدراسیون تشکر می‌کنم. به طباطبایی بابت کسب اعتماد اعضای مجمع تبریک می‌گویم.

وی تصریح کرد: ما هیچ حاشیه‌ای در خصوص انتخابات نداشتیم. طباطبایی حالا بار سنگینی بر دوش دارد و مطمئنم کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش حمایت خوبی از این فدراسیون خواهند داشت.

کارگری تصریح کرد: امیدواریم شاهد پیشرفت بیش از پیش این فدراسیون باشیم. ما از مسئولان جدید این انتظار را داریم که فدراسیون را به جلو ببرند.

کد مطلب 6893619

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