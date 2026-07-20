تاکید غفور کارگری بر حمایت کمیته پارالمپیک از رئیس جدید نابینایان

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک گفت: از زحمات محمدرضا مظلومی رئیس سابق فدراسیون تشکر می‌کنم. به طباطبایی بابت کسب اعتماد اعضای مجمع تبریک می‌گویم.

وی تصریح کرد: ما هیچ حاشیه‌ای در خصوص انتخابات نداشتیم. طباطبایی حالا بار سنگینی بر دوش دارد و مطمئنم کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش حمایت خوبی از این فدراسیون خواهند داشت.

کارگری تصریح کرد: امیدواریم شاهد پیشرفت بیش از پیش این فدراسیون باشیم. ما از مسئولان جدید این انتظار را داریم که فدراسیون را به جلو ببرند.