صف مدعیان برای یک صندلی؛ تعیین رئیس جدید برای نابینایان بعد از ۱۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کوهنوردی و صعودهای ورزشی (۲۰ اردیبهشت)، تکواندو (۲۱ اردیبهشت)، کبدی (۲۳ اردیبهشت) و ورزش های آبی (۲۷ اردیبهشت)، ورزش دانش آموزی (۲۰ تیر) و ورزش های ناشنوایان (۲۷ تیر)، هفتمین مجمع انتخاباتی برای فدراسیون های ورزشی در سال جاری، ویژه ورزش های نابینایان و کم بینایان برگزار خواهد شد.

این مجمع روز دوشنبه (۲۹ تیر) در شرایطی برگزار می شود که ۵ ماه از پایان دوره رئیس قبلی این فدراسیون می گذرد، کسی که سه دوره متوالی متصدی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان بود و حالا قرار است بعد از ۱۲ سال و به اجبار جای خود را به فرد جدیدی بدهد.

محمدرضا مظلومی سال ها رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان بود. سومین دوره ریاست او در حالی ۳ بهمن سال گذشته به پایان رسید که به خاطر قانون انتخابات و منع ریاست افراد بیش از سه دوره (به جز در اختیار داشتن کرسی بین المللی)، اجازه ورود دوباره به انتخابات را نداشت.

بدین ترتیب نام نویسی برای تعیین متقاضیان ریاست در فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان بدون ورود دوباره محمدرضا مظلومی انجام شد و اتفافا با استقبال گسترده ای هم مواجه بود طوریکه بعد از عبور دو مرحله ای کاندیداهای ثبت نام شده از کمیسیون طبیق (تائید صلاحیت مدیریتی) و مراجع ذی صلاح (تائید صلاحیت نهایی) فهرستی ۱۵ نفره برای تشکیل مجمع انتخاباتی معرفی شدند.

سید حسن طباطبایی رئیس پیشین فدراسیون کاراته و کرم الله علمیرادی رئیس پیشین فدراسیون پزشکی ورزشی از جمله کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان هستند. فهرست کامل این کاندیداها به این شرح است:

۱- حامد افراسیابی

۲- وحید انصاری

۳- امین اله‌ مانی

۴- علی‌اصغر حسن‌زاده وژده

۵- محمود حدادیان

۶- علی دانشمندفر

۷- حسین دشتی

۸- محمد سرنجی استرکی

۹- حمید شریفیان

۱۰- سید حسن طباطبایی

۱۱- کرم‌اله علیمرادی

۱۲- علیرضا قورچی ‌بیگی

۱۳- جلال کرمی

۱۴- سید مستجاد حسینی مطلق

۱۵- سید صادق میرئی

مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه (۲۹ تیر) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در آکادمی ملی المپیک آغاز خواهد شد.