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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

دولت نگاه ویژه‌ای به استان‌های جنوبی از جمله خوزستان دارد

دولت نگاه ویژه‌ای به استان‌های جنوبی از جمله خوزستان دارد

اهواز - استاندار خوزستان با اشاره به حضور هیئت‌های دولتی در روزهای اخیر برای رسیدگی به مشکلات استان، گفت که دولت نگاه ویژه‌ای به استان‌های جنوبی از جمله خوزستان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در پایان نشست وبیناری استان‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان گفت: در این نشست مشکلات مختلف استان از جمله مسئله برق، موضوع نگهداشت نیروی انسانی در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، و بحث حمایت از تولید و به تبع آن حمایت از اشتغال تشریح شد.

استاندار خوزستان افزود: دولت و رئیس‌جمهور پای‌کار هستند و نگاه ویژه‌ای به استان‌های جنوبی از جمله خوزستان دارند؛ در روزهای گذشته و امروز نیز هیئت‌هایی به استان سفر کرده‌اند.

موالی‌زاده بیان کرد: این حضورها نشان‌دهنده دغدغه خاص دولت در جهت رسیدگی به مشکلات و مسائل استان خوزستان است که واقعاً قلب تپنده کشور محسوب می‌شود و همه ما باید در چارچوب حل مشکلات مردم حرکت کنیم.

کد مطلب 6893622

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