به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در پایان نشست وبیناری استانهای ساحلی خلیجفارس و دریای عمان گفت: در این نشست مشکلات مختلف استان از جمله مسئله برق، موضوع نگهداشت نیروی انسانی در شرکتها و واحدهای تولیدی، و بحث حمایت از تولید و به تبع آن حمایت از اشتغال تشریح شد.
استاندار خوزستان افزود: دولت و رئیسجمهور پایکار هستند و نگاه ویژهای به استانهای جنوبی از جمله خوزستان دارند؛ در روزهای گذشته و امروز نیز هیئتهایی به استان سفر کردهاند.
موالیزاده بیان کرد: این حضورها نشاندهنده دغدغه خاص دولت در جهت رسیدگی به مشکلات و مسائل استان خوزستان است که واقعاً قلب تپنده کشور محسوب میشود و همه ما باید در چارچوب حل مشکلات مردم حرکت کنیم.
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