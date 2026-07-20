به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: عراقچی در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به پذیرش آتش‌بس اولیه گفت: آتش‌بس اولیه با آمریکا در جلسات کوچک‌تر از شورای ‌عالی امنیت ملی پذیرفته شد. وظیفه تحلیل وضعیت برای جنگ یا آتش‌بس با شورای‌ عالی امنیت ملی و وظیفه تصمیم‌گیری درباره آن با رهبری است. هرکدام از اعضا وظیفه ارائه تحلیل درباره بخش خودش را داشت. جلسه شورای‌ عالی امنیت ملی برای تصویب یادداشت تفاهم با آمریکا از ساعت ۹ شب تا سه صبح طول کشید. آتش‌بس اولیه در شرایطی پذیرفته شد که امکان تشکیل جلسه شورای‌ عالی امنیت ملی وجود نداشت و شرط آتش‌بس این بود که مبنای مذاکرات، ۱۰ بند پیشنهادی ایران باشد.

عراقچی در ادامه با بیان اینکه از همان روز اول برنامه‌ریزی‌ها انجام شد که در صورت هدف قرار گرفتن رهبری، تنگه هرمز را ببندیم، گفت: پس از اینکه دشمن آرایش نظامی خود در منطقه را کامل کرد، مجددا درخواست مذاکره برای غنی‌سازی صفر را مطرح کرد و می‌گفتند اگر این را قبول نکنید، دوباره حمله خواهیم کرد. پس از بحث‌های فراوان، مجددا جمع‌بندی این شد که مذاکرات را آغاز کنیم و عمده هدف ما هم اتمام حجت بود تا بعدا کسی نگوید اگر مذاکره کرده بودید، جنگ نمی‌شد. ما در دستگاه سیاست خارجی و نیروهای نظامی مطمئن بودیم که مجددا جنگ خواهد شد و به همین دلیل با مذاکره موافقت کردیم. ما اعلام کرده بودیم دولت و نیروهای مسلح، به امید ما مذاکره‌کنندگان ننشینند. در نتیجه همین آمادگی، تنها دو ساعت پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، پاسخ‌دهی را شروع کردیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در روز حمله به بیت رهبری آنجا بودم، گفت: از جمعه هشتم اسفند فضا به‌سمت جنگ رفته بود. من هشت صبح شنبه با رئیس‌جمهور دیدار داشتم و به او گفتم که فضا جنگی است. ما معمولا گزارش‌ها را به آقای حجازی می‌دادیم و ایشان به رهبری منتقل می‌کرد. من ساعت ۹ با آقای حجازی دیدار داشتم و گزارش مذاکرات را به ایشان منتقل کردم و وقتی داشتم به فضای سنگین جنگی اشاره می‌کردم، آنجا هدف حمله قرار گرفت. شورای راهبردی روابط خارجی همان ساعت جلسه ثابت هفتگی داشت، رهبر شهید انقلاب در دفترشان حاضر بودند، شهید شمخانی هم جلسه شورای دفاع را تشکیل داده بود. تشکیل جلسات همزمان در آن روزها موضوع عجیبی نبود؛ اما اطلاع دشمن از این جلسات، نتیجه یک حفره اطلاعاتی بود که احتمالا هنوز هم وجود دارد. جلسه شهید شمخانی با فرماندهان در شورای دفاع، دفتر شهید شیرازی، دفتر آقای حجازی و دفتر رهبر شهید اهداف دشمن در محدوده بیت رهبری بودند.

جلسه در تونل‌های حفاظتی

عراقچی در ادامه گفت‌وگوی خود با برنامه ماجرای جنگ تصریح کرد: من دو جلسه در تونل رفتم؛ من و معاونان وزارت خارجه در جنگ، ساختمان وزارت خارجه را ترک نکردیم؛ ساعاتی از روز را در خودرو در شهر می‌چرخیدیم؛ نمی‌توانستم موبایل را کنار بگذارم. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با برنامه ماجرای جنگ، بیان کرد که برای حوادث دی آمادگی نداشتیم. البته ۱۸ و ۱۹ دی، یک توطئه خارجی وارد شد؛ سلاح و نیروهای آموزش‌دیده وارد شد که شروع به تیراندازی به سمت مردم کردند. چهارشنبه بعد از ۱۸ دی، ما تا مرز جنگ رفتیم. حوادث آن دو روز، باعث شد دشمن تصور کند زمینه اجتماعی برای جنگ فراهم است. ما در جنگ ۱۲ روزه، فهمیدیم که چه سرمایه‌هایی داشتیم و متاسفانه پس از جنگ ۱۲ روزه نیز قدر این سرمایه‌ها را ندانستیم.

در محافظت از مقامات سیاسی غفلت کردیم

وزیر امور خارجه تصریح کرد: قبل از جنگ ۱۲ روزه، یکی از رهبران منطقه با خوشحالی به من گفت جنگ قطعی است و درخواست کرد ما پاسخ ندهیم، زیرا رهبری را خواهند زد. من گفتم هر نقطه‌ای از ایران مورد حمله قرار گیرد، با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد. این باعث عصبانیت آن رهبر منطقه شد و گفت هیچ‌کس نمی‌تواند ما را تهدید کند. بعدا آمریکا به کشورهای منطقه گفته بود یک ماه طاقت بیاورید، جنگ تمام خواهد شد و بعد از آن، مسئله برای همیشه پایان می‌گیرد. وی افزود: تجربه ونزوئلا، این تحلیل غلط را به آمریکا داده بود که اگر رهبری از میان برداشته شود، نظام از هم فرومی‌پاشد. الآن کشورهای دوست ما، می‌گویند به آنان هشدار داده بودند که ایران فرق دارد. ما در جنگ ۴۰ روزه اگرچه در بعد نظامی غافل نشدیم، اما در محافظت از مقامات سیاسی غفلت کردیم.

در فاصله چند ثانیه، سه حمله به مجموعه بیت صورت گرفت

وزیر امور خارجه با اشاره به روز ۹ اسفند و شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بیان کرد: آقای حجازی را تقریبا از داخل آوار درآوردند و منشی دفتر ایشان طوری به شهادت رسید که هیچ چیزی از پیکر او پیدا نشد. در فاصله چند ثانیه، سه حمله به مجموعه بیت صورت گرفت. وی افزود: روز سوم جنگ، وزیر خارجه یکی از کشورهای منطقه به من زنگ زد و گفت چند ساعت دیگر، به تلافی حملاتی که به خاک ما انجام دادید، فلان نقطه از کشور شما را می‌زنیم اما دیگر ادامه نمی‌دهیم و شما هم ادامه ندهید؛ در غیر این صورت، جنگ بین ما و شما هم آغاز خواهد شد. جنگ اخیر، ساختار امنیتی منطقه را تغییر داد. تمام اقدامات ما، از قبل به تصویب رهبر شهید رسیده بود.

عراقچی بیان کرد: وزیر خارجه عمان، پس از پایان مذاکرات هفتم اسفند، از ژنو به واشنگتن رفت و از آنجا با من تماس گرفت و گفت در آنجا، فضا بسیار بد و جنگی است و خودش هم به شدت ناراحت بود. ظاهرا ترامپ تصمیم خود را گرفته بود و توسط نتانیاهو، متقاعد شده بود که جنگ طی دو، سه روز پایان می‌یابد. من هشت صبح شنبه ۹ اسفند، خدمت رئیس‌جمهور رفتم و گزارش مذاکرات ژنو را دادم و گفتم فضا جنگی است. ساعت ۹ با یکی از مسئولان دفتر رهبر شهید دیدار کردم. همزمان با صحبت من با آقای حجازی، جنگ آغاز شد.