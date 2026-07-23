انبار لوازم خانگی قاچاق در اقبالیه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری لوازم خانگی قاچاق در انبار یک فروشگاه لوازم خانگی در شهر اقبالیه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، محل مورد نظر را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی از انبار بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در این بازرسی، ۱۱۶ دستگاه انواع لوازم خانگی شامل ۱۶ دستگاه ماشین لباسشویی، ۶۳ دستگاه جاروبرقی، ۱۲ دستگاه اجاق گاز و ۲۵ دستگاه آبمیوه‌گیری کشف شد.

طرهانی ادامه داد: استعلام از سامانه‌های اداره صنعت، معدن و تجارت نشان داد این انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و کالاهای موجود در آن از مصادیق قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه برای متصدی انبار پرونده تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با احتکار یا نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.