علت خاموشی گسترده در کاشان پارگی یکی از خطوط انتقال فوق توزیع بود

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خاموشی حدود ۷۰ درصد از شهر کاشان در عصر یکشنبه اظهار کرد: مهمترین دلیل این موضوع پارگی یکی از خطوط انتقال فوق توزیع بود.

وی با اشاره به اینکه این حادثه به دلیل بار بالا اتفاق افتاد، ابراز کرد: این اتفاق باعث شد که سه پست تغذیه کننده ناجی آباد، فیض و کمال الملک کاشان از مدار خارج شد.

مدیر روابط عمومی‌ اداره برق کاشان در تشریح این اتفاق تصریح کرد: یکی از سیم های خط انتقال جاده برزک محدوده شهدای گمنام راوند بر اثر بار بالا و گرمای بیش از حد هوا و دمای بالای شبکه برق ذوب شده و دچار پارگی شده بود که این اتفاق جز اتفاقات نادر در شبکه های انتقال برق است که نشان مصرف و بار بالای این روزها را دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعمیرات این خطوط کاری تخصصی و بسیار سخت است، افراد متخصص و دکل نوردان با امکانات و تجهیزات خاص حاضر شده و تعمیرات سخت و طاقت فرسا را انجام دادند.

ایجادی افزود: با توجه به گرمای این چند روز هوای در کاشان و افزایش دما از شهروندان کاشانی می‌خواهیم مدیریت مصرف برق را حتما مورد توجه قرار بدهند تا کمتر شاهد خاموشی در سطح شهر باشیم.