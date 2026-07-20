به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر که با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: استان بوشهر نقش راهبردی در تأمین خوراک صنعت پتروشیمی کشور دارد و حدود ۷۰ درصد خوراک این صنعت از منابع گازی استان تأمین میشود.
وی افزود: این استان در ۱۱ ماه سال گذشته، با وجود محدودیتهای ناشی از توقف صادرات در اسفندماه، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است.
زارع با اشاره به حملات دشمن به تأسیسات انرژی استان گفت: در این حملات، مجتمع گاز پارس جنوبی و همچنین برخی واحدهای پتروشیمی از جمله پتروشیمی انرژی مبین و جم هدف قرار گرفتند و برای مدتی از مدار تولید خارج شدند، اما با برنامهریزی و تلاش شبانهروزی متخصصان، بخش عمدهای از این ظرفیتها دوباره فعال شد.
استاندار بوشهر ادامه داد: استان بوشهر از نخستین روزهای جنگ در معرض حملات موشکی قرار داشت و بهجز دوره کوتاهی که آتشبس برقرار بود، بارها هدف تجاوز دشمن قرار گرفت. در این حملات، علاوه بر مراکز نظامی، زیرساختهای غیرنظامی بهویژه در عسلویه، کنگان و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز آسیب دید.
زارع با بیان اینکه در جریان این حملات حدود یکسوم ظرفیت تولید گاز کشور که از استان بوشهر تأمین میشود، آسیب دید، افزود: با مجاهدت کارکنان صنعت نفت و گاز، بخش قابل توجهی از این ظرفیت در مدت کوتاهی احیا و دوباره وارد مدار تولید شد.
وی به خسارتهای واردشده به مردم استان نیز اشاره کرد و گفت: بیشترین آسیبها در پنج شهرستان استان ثبت شد؛ بهگونهای که ۶ هزار و ۱۶۸ واحد مسکونی دچار خسارت شدند و از این تعداد، هزار و ۹۱۳ واحد نیز از نظر اسباب و اثاثیه آسیب دیدند. برآورد اولیه خسارت واردشده به منازل مسکونی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
استاندار بوشهر همچنین از خسارت به ۳۴۲ دستگاه خودرو خبر داد و اظهار کرد: روند جبران این خسارتها از طریق شرکتهای بیمه در حال انجام است.
زارع با اشاره به وضعیت منابع آب استان گفت: تأمین آب آشامیدنی همچنان یکی از مهمترین چالشهای بوشهر است. مجموع تولید آب استان سالانه حدود یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون مترمکعب است که از منابع زیرزمینی، آبهای سطحی و تأسیسات آبشیرینکن تأمین میشود. همچنین حدود ۸۸ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی و ۱۰ درصد در بخش شرب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: تاکنون هزار هکتار زمین برای اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی به سرمایهگذاران واگذار شده است. ظرفیت تولید برق خورشیدی استان که پیش از آغاز دولت چهاردهم تنها ۴.۵ مگاوات بود، اکنون به ۱۳۵ مگاوات رسیده و تا پایان تابستان نیز ۳۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد.
استاندار بوشهر درباره وضعیت تولید برق استان نیز گفت: ظرفیت تولید برق بوشهر به ۲ هزار و ۹۱۵ مگاوات میرسد که یکهزار و پنج مگاوات آن توسط نیروگاه اتمی بوشهر تأمین میشود. عملیات احداث واحدهای دوم و سوم این نیروگاه نیز ادامه دارد و حتی در روزهای سخت جنگ نیز متوقف نشد، هرچند فعالیتها با ظرفیت کمتری دنبال میشد.
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