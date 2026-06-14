به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادههای رسمی سنگاپور نشان میدهد که حجم ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در این کشور، قطب تجاری مهم آسیا، به پایینترین سطح خود در حدود سیزده سال گذشته رسیده و دلیل اصلی آن کاهش شدید حجم ذخیرهسازیهای سوخت باقیمانده، به دنبال ادامه تنشها در خاورمیانه است.
براساس دادههای شرکت اینترپرایز سنگاپور، مجموع ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در خشکی در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) به ۳۴ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه و پایینترین مقدار از ژوئیه ۲۰۱۳ رسید.
ذخیرهسازی نفت در قطبهای ذخیرهسازی جهانی در حال کاهش است؛ زیرا حملونقل بیشتر محمولههای خاورمیانه به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همچنان مختل است.
ذخیرهسازی سوخت باقیمانده در هفته منتهی به دهم ژوئن به ۱۴ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه رسید که پایینترین سطح در حدود هشت سال گذشته است که بیشترین ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در مخازن سنگاپور به شمار میآید و بهطور معمول بهعنوان سوخت دریایی به کشتیها یا بهعنوان خوراک به پالایشگاهها منتقل میشود.
واردات خالص فرآوردههای میانتقطیر سنگین سنگاپور نسبت به هفته گذشته ۳۶.۳ درصد کاهش یافت و هیچ افزایشی در مقدار واردات از خاورمیانه مشاهده نشده است.
تحلیلگران مؤسسه اسپارتا کامودیتیز دراینباره گفتند: صادرات آمریکا و تغییر مسیر کشتیها جریان عرضه اخیر را تثبیت کرده است، اما این اقدامها حمایتهای موقتی هستند.
همچنین در ادامه افزودند: ذخیرهسازیها در حال کاهش هستند، قطبهای مهم ذخیرهسازی به حداقل فعالیت عملیاتی خود نزدیک میشوند و خطرهای ژئوپلیتیک اطراف تنگه هرمز همچنان حلنشده باقی مانده است.
منابع تجاری بازار نفت کوره پیشبینی میکنند که ذخیرهسازیهای سوخت باقیمانده همزمان با افزایش عرضه ازسوی غرب بار دیگر افزایش یابد.
در همین حال، ذخیرهسازیهای فرآوردههای میانتقطیر با کاهش بیشتری روبهرو شده و نزدیک به پایینترین سطح در سهماه اخیر رسیده، هرچند صادرات خالص گازوئیل و سوخت جت نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.
ذخیرهسازی گازوئیل و سوخت جت در سنگاپور حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه بود که نسبت به رقم ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای هفته پیش از آن کاهش نشان میدهد.
صادرات خالص گازوئیل نسبت به هفته پیش حدود ۵ برابر شده و کل واردات نسبت به هفته گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است.
محمولههای هند، کره جنوبی و اندونزی سهم اصلی را در واردات سنگاپور داشتند.
به گفته منابع تجاری منطقهای، قرار است در ماه ژوئن محمولههای بیشتری از هند به سواحل سنگاپور برسند؛ زیرا کاهش اختلاف قیمت شرق و غرب، ارسال محمولهها را به آسیا، بهجای بازارهای غرب سوئز، برای فروشندگان سودآورتر میکند.
صادرات سوخت نسبت به هفته پیش ۵۶ درصد افزایش یافت و حجم صادرات به مقاصد منطقهای مانند فیلیپین، ویتنام، استرالیا و مالزی همچنان در سطح مطلوب قرار دارد.
در حوزه سوخت جت، صادرات خالص با رشد حدود ۸ درصدی همراه بود، هرچند واردات از کره جنوبی و مالزی نیز افزایش یافته است.
ذخیرهسازی فرآوردههایی مانند نفتا و بنزین به بالاترین سطح در دو هفته اخیر یعنی ۱۲ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه رسیده است.
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