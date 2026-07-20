به گزارش خبرگزاری مهر، روزناه آگاه نوشت: چالش بنیادین نویسنده امروز، عبور از زبان خشک الهیات بزرگسالان و راهیابی به دالانهای خیالانگیز ذهن مخاطب است؛ مخاطبی که با پرسشهای عمیق خود درباره جهان و آفریدگار، همواره مانند یک فیلسوف کوچک و جدی رفتار میکند. از این رو، کشف یک زبان ملموس و پیوند زدن داستانهای مذهبی با تجربه زیسته کودک امروزی، مرز باریک میان پویایی این ادبیات یا سقوط آن به ورطه کلیشهپردازیهای ملالآور را تعیین میکند. در این متن به بهانه سالروز شهادت حضرت رقیه (س) به برخی چالشهای ادبیات مذهبی کودک و معرفی گزیدهای از بهترین این آثار پرداختهایم که پیش روی شماست.
چالش اصلی ادبیات داستانی دینی در نقطهای آغاز میشود که پدیدآورنده معاصر درصدد انتقال حجم قابل توجهی از اندوه، معرفت و تاریخ به ذهن لطیف، پذیرا و عاری از تفکر انتزاعی کودک امروز برمیآید. چگونه میتوان مرز باریک میان بازآفرینی حقیقت تاریخی و حفظ بهداشت روانی مخاطب خردسال را پاس داشت؟ این پرسش بنیادین، باب ورود به وضعیت ادبیات دینی کودک و نوجوان در ایران است؛ حوزهای که میان تعلیم مذهبی مستقیم و تربیت فطری و عاطفی معلق مانده است.
بحران هویت و شکاف فرهنگی در پهنه رسانههای نوین
ادبیات دینی کودک و نوجوان در ایران، با وجود رشد کمی، با موانع ساختاری، زبانی و نهادی متعددی روبهروست. این وضعیت را میتوان از چند منظر کلیدی نگاه کرد. در دوران معاصر، گسترش بیسابقه پلتفرمهای دیجیتال، رسانههای اجتماعی و بازیهای آموزشی، کودکان و نوجوانان را در معرض جریانهای فرهنگی جهانی قرار داده است. این تحول بنیادین، خطر کاهش انتقال میراث هویتی و تضعیف روابط خانوادگی را به همراه دارد.
مریم جلالی، پژوهشگر ادبیات کودک تاکید میکند که بقای ادبیات دینی در عصر جدید مستلزم تغییر فرم و ورود به پلتفرمهای نوین مثل کتابهای الکترونیکی و اپلیکیشنهای تعاملی است؛ با این فرض اساسی که مخاطب امروز را عنصری فعال و پویا بدانیم، نه منفعل و پذیرا. در همین راستا، فعالان تربیتی هشدار میدهند که رها شدن کودکان در فضای مجازی بدون همراهی مستمر خانواده و مدارس، آنها را با انبوهی از پرسشهای بیپاسخ مواجه و اهمیت کتابهای گفتوگومحور را دوچندان میکند.
چالش ویراستاری تخصصی در متون کودک
یکی از ابعاد نادیده گرفته شده در زنجیره تولید کتابهای مذهبی کودک، فقدان آگاهی نسبت به جایگاه تخصصی ویراستاری کتاب کودک است. زهره دودانگه، ویراستار و نویسنده کتابهای کودک و نوجوان معتقد است، ویراستاری در این حوزه بسیار فراتر از تصحیح متن بزرگسال است؛ چرا که امکان استفاده از پانویس وجود ندارد و ویراستار باید با خلاقیت، معادلهای ساده و ملموس را جایگزین مفاهیم پیچیده کند. علاوه بر این، رعایت دقیق شیوههای رسمالخط مانند جدانویسی و سرهمنویسی، نشانهگذاریهای خاص و هماهنگی واژگان با دایره لغات محدود خردسالان، از الزامات فنی است که متاسفانه توسط ناظران و ناشران غیرمتخصص نادیده گرفته میشود.
بنبست سفارشینویسی و تولیدات بیلانمحور
یکی از مخربترین آسیبهای حاکم بر بازار نشر کتابهای مذهبی، رواج پدیده سفارشینویسی است. برخی نهادهای دولتی و نیمه دولتی بدون توجه به عناصر هنری و استانداردهای ادبی، به دنبال ارائه گزارش کارکردی به مقامات بالادست خود هستند. در نتیجه، آثاری شتابزده، حجیم و فاقد کشش ادبی تولید میشوند که به راحتی مجوز نشر میگیرند و قفسهها را پر میکنند. این آثار ضعیف و کلیشهای، به تعبیر منتقدانی چون مسلم ناصری، نویسنده کتاب «مجموعه قصههای شیرین از زندگی معصومین»، ارزشهای تربیتی را لوث کرده و جایگاه فاخر ادبیات دینی را تنزل میدهند.
تصویرگریهای شتابزده
تصویرگری به عنوان اولین درگاه ارتباطی کودک با کتاب، نقشی همتراز با متن دارد. با این حال، شتابزدگی و سادهانگاری در تصویرگری کتابهای دینی بیداد میکند. در حالی که تصویرسازی مذهبی به دلیل لزوم حفظ حرمت چهرههای مقدس نیازمند نمادپردازیهای هوشمندانه است، غفلت از کیفیت کاغذ، صحافی و رنگآمیزی در آثار ناشران غیرتخصصی، موجب تخریب ذائقه بصری کودکان میشود. به باور پژوهشگرانی چون سحر ترهنده، تصویرگر و مترجم کتاب کودک، فقدان قراردادهای حرفهای و پرداختهای نامناسب به تصویرگران، انگیزهآفرینی برای تولید آثار فاخر را کاهش داده و بازار را به سمت طرحهای تکراری و بیکیفیت سوق داده است.
غفلت از نظریههای مخاطبشناسی ادبی
حمیدرضا شاهآبادی، نویسنده و نظریهپرداز، با اتکا به نظریه «خواننده نهفته در متن» اشاره میکند که ادبیات دینی در ایران در هر سه ضلع گوینده، پیام و مخاطب با چالشهای نظری مواجه است. بزرگترین ضعف، نبود شناخت دقیق از مفهوم پویای کودکی و نیازهای فکری نسل جدید است. متاسفانه هنوز هم شیوه بیان مطالب و قصههای مذهبی شباهت عجیبی به روایتهای ۵۰ سال پیش دارد. کودکان امروز تفکری استدلالی دارند و ارائه پاسخهای دمدستی و کلیشهای، پاسخگوی ذهن فیلسوفمنش و کنجکاو آنها نیست.
تکاپو برای عبور از سنتهایی که دیگر به کار نمیآیند
ادبیات دینی کودک و نوجوان در ایران برای بازیافتن هویت اثرگذار خود، ناگزیر از بازنگری در ساختارهای زبانی، بصری و نهادی خویش است. فاصله گرفتن از تولیدات سفارشی، ارتقای جایگاه ویراستاران تخصصی کودک و پیوند زدن داستانهای مذهبی با دغدغههای ملموس زندگی روزمره کودکان، مسیرهای ناگزیری هستند که نسل جدید پدیدآورندگان باید در آنها گام بردارند. تنها در این صورت است که کتابهای مذهبی میتوانند از ابزاری برای آموزشهای مستقیم و خشک، به فضایی صمیمی برای تفکر عمیق، گفتوگوی خلاق و رشد معنوی کودکان تبدیل شوند.
گزیدهای از عرصه الهیات کودکانه
در ادامه این متن، چهار اثر شاخص که با تکیه بر ساختارهای داستاننویسی خلاق، از ورطه کلیشهها عبور کرده و برنده جوایز ملی همچون جشنواره کتاب رشد شدهاند، معرفی میشود:
خدایا اجازه!
غلامرضا حیدریابهری
این کتاب ارزشمند با زبانی بسیار شیرین و صمیمی به مهمترین پرسشهای اعتقادی کودکان درباره خداوند پاسخ میدهد و تلاش دارد با تکیه بر استدلالهای ساده، درکی ملموس و عمیق از خالق در ذهن پویای نسل جدید بسازد.
ابرک دوست نداشت ببارد
مریم ناگهی
این داستان فانتزی با زبانی لطیف و جذاب به بررسی صفت بخشندگی خداوند از طریق ماجرای ابر کوچکی میپردازد که یاد میگیرد بخشش داشتهها نه تنها موجب نابودی آنها نمیشود بلکه برکت و فراوانی بیشتری به همراه دارد.
قاصدک کربلا
محبوبه زارع
این کتاب صمیمی با روایتی عاطفی و تاریخی به بازخوانی واقعه عاشورا از نگاه ریحانه سه ساله میپردازد و میکوشد رنجهای کاروان اسرا را با بیانی ملایم و شاعرانه، برای ذهن حساس و کنجکاو خواننده امروزی تصویر کند.
هیچی هیچی برای خدا
کلر ژوبرت
این قصه آموزنده با نگاهی خلاقانه و نمادین داستان سنجاب کوچکی را روایت میکند که تصمیم دارد برای رضایت پروردگارش روزه بگیرد و در این مسیر شیرینی تحمل سختیها و ملموسترین ابعاد بندگی را به زیبایی تجربه کند.
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