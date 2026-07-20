رفع تصرف اراضی ملی به ارزش بیش از ۷۵۲ میلیارد در صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های اصلی پلیس است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی در شهرستان صومعه سرا توسط افرادی سودجو و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازدید از زمین‌های‌ مورد نظر مشخص شد، افرادی در مجموع ۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده اند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۷۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار حسن پور در پایان گفت: رصد دقیق و اشرافیت پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی و عزم راسخ ماموران انتظامی و دستگاه قضائی؛ برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری را به دنبال دارد.