سردار حسن پور: اراضی بیش از ۲۶۸ میلیاردی در تالش رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در سطح شهرستان تالش و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازدید از ۸ قطعه از اراضی مورد نظر مشخص شد، افرادی در مجموع ۲۳ هزار و ۵۳۴ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

این مقام انتظامی به معرفی متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این اراضی را ۲۶۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار حسن پور در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.