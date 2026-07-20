لزوم رسیدگی به معافیت‏ و نرخ صفر مالیاتی با آرای دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای که در راستای صیانت از حقوق مودیان و با هدف جلوگیری از تطویل فرایند قطعیسازی پروندههای مالیاتی ابلاغ شده است تاکید کرده است که در مواردی که مودی در زمان طرح اعتراض خود حائز شرایط معافیت، مشوق یا نرخ صفر مالیاتی نبوده و در لایحه اعتراض خود به آن اشاره نکرده، اما پس از صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا تصویب قوانین موخر، مشمول استفاده از این مزایا قرار گیرد و در مراجع حل اختلاف مالیاتی متقاضی اعمال مزایای مذکور شود یا مراجع ذیربط در فرایند رسیدگی به پرونده، آن را احراز نموده باشند، مراجع مذکور مکلفند فارغ از محتوای اعتراض مودی در مراحل قبلی، نسبت به رسیدگی مجدد یا صدور رای (حسب مورد) مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش در متن این بخشنامه آمده است:
«در راستای تسهیل امور مودیان، صیانت از حقوق مکتسبه ایشان و جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیسازی پروندههای مالیاتی، مقرر میدارد در کلیه مواردی که به موجب تصویب قوانین موخر یا صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه معافیت، مشوق یا نرخ صفر مالیاتی به مودی تعلق میگیرد یا مودی در زمان طرح اعتراض در مراحل قبلی رسیدگی/دادرسی مالیاتی، حائز شرایط معافیت، مشوق یا نرخ صفر مالیاتی نبوده است (مانند نرخ صفر موضوع بند «ث» ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) و لذا در لایحه اعتراض خود به آن اشاره نکرده، لیکن پس از صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا تصویب قوانین موخر یا تحقق شرایط استفاده از مزایای مالیاتی مذکور، مودی در مراجع حل اختلاف مالیاتی درخواست اعمال معافیت، مشوق یا نرخ صفر مالیاتی را نموده یا مراجع ذیربط در فرآیند رسیدگی به پرونده، آن را احراز نمودهاند، مراجع مذکور میبایست صرفنظر از محتوای اعتراض مودی در مراحل قبلی، نسبت به رسیدگی مجدد یا صدور رای (حسب مورد) مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند.»
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