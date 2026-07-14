بازگشتن به سرزمین اجدادی در آستانه مرگ؛ قدم غریبه شگون ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. آقاخانی مدت‌هاست که به تدریس تئاتر در دانشگاه‌ و آموزشگاه‌ها می‌پردازد و اقدام به نگارش چندین نمایشنامه هنری و آثار پژوهشی کرده است. «فلق» عنوان یک نمایش رادیویی است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده خود او بوده است که سابقه‌ای طولانی در عرصه نمایش رادیویی دارد.

این نمایش شنیدنی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است.

سردبیر و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی و گویندگی آن بر عهده وحید منوچهری است.

بردیا سراج افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش رادیویی «فلق» هستند.

در نخستین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» به ترتیب ایفای نقش محسن بهرامی، کرامت رودساز، امیرعباس توفیقی، امیر زنده‌دلان، احمد لشینی، محمد شریفی‌مقدم و امیر منوچهری حضور دارند.

یک ماشین غریبه به ده وارد می‌شود و به سمت خانه بزرگ می‌رود؛ داوود از بابت این اتفاق بسیار نگران می‌شود. او نزد مش شعبان می‌رود و نگرانی خود را به او منتقل می‌کند اما مش شعبان چندان اهمیتی نمی‌دهد. با این‌حال داوود باور دارد که قدم غریبه برای این ده هرگز شگون نداشته است.

حاج نبی و مش شعبان درباره این خانه بزرگ صحبت می‌کنند. گویا پیرزنی رو به مرگ در آن خانه رها شده است تا واپسین نفس‌هایش را بکشد. عده‌ای او را در آنجا رها کرده‌اند و جمعی را نیز به آنجا می‌فرستند تا به امورات او برسند. آنها شنیده‌اند که آن پیرزن بسیار ثروتمند است و این ده، ده اجدادی او بوده است. آنها تصمیم می‌گیرند زنانشان را به تیمار آن پیرزن بفرستند و در عوض، پولی از او بگیرند.

راز این پیرزن چیست؟ آیا قضاوت داوود صحیح است؟ این خانه چه سرنوشتی را برای افرادش رقم می‌زند؟

باهم نخستین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» را با مدت زمان ۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه می‌شنویم.