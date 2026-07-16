به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. آقاخانی مدت‌هاست که به تدریس تئاتر در دانشگاه‌ و آموزشگاه‌ها می‌پردازد و اقدام به نگارش چندین نمایشنامه هنری و آثار پژوهشی کرده است. «فلق» عنوان یک نمایش رادیویی است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده خود او بوده است که سابقه‌ای طولانی در عرصه نمایش رادیویی دارد.

این نمایش شنیدنی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است.

سردبیر و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی و گویندگی آن بر عهده وحید منوچهری است.

بردیا سراج افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش رادیویی «فلق» هستند.

در دومین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» به ترتیب اجرا امیر منوچهری، احمد لشینی، محمد شریفی‌مقدم، محسن بهرامی، امیر زنده‌دلان، کرامت رودساز، امیرعباس توفیقی و رویا فلاحی حضور دارند.

در این قسمت می‌شنویم:

به نوبت زنان اهالی ده به پرستاری پیرزن رفته‌اند و امورات این پرستاری را حاج نبی به عهده دارد.

موسی که کمتر کسی به او اهمیت می‌دهد، بسته‌های پولی را در جایی پنهان کرده است و واپسین آنها را از مخفیگاهش به در می‌آورد. عده‌ای به دنبال موسی هستند و دست از سر او بر نمی‌دارند. سال‌ها پیش که موسی وضع بهتری داشته است روزی هنگام غروب و زمانی که از سرکشی مزرعه باز می‌گشته است خاتون را می‌بیند که تفنگی در دست دارد و گوزنی را شکار کرده است. موسی به شدت تحت تاثیر خاتون قرار می‌گیرد و خاتون نیز به رغم مخالفت همراهانش می‌پذیرد تا مهمان موسی باشد.

آن عشق نخستین موسی چگونه به اینجا کشیده است؟ ماحصل ارتباط اهالی روستا با پیرزن چه می‌شود؟ آن بسته‌های پول از کجا آمده؟

باهم دومین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» را با مدت زمان ۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه می‌شنویم.