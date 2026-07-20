۴۹۰ تن قهوه قاچاق در ورامین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر از کشف محموله بزرگ قهوه قاچاق در شهرستان ورامین خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی شرق استان تهران است، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، بیش از ۴۹۰ تن قهوه قاچاق را از یک انبار مواد غذایی در ورامین کشف و ضبط کردند.

القاصی‌مهر افزود: ارزش کارشناسی این محموله بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با اشاره به تشکیل پرونده در این رابطه، تصریح کرد: یک نفر در ارتباط با این پرونده شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.