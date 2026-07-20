حمل ۱.۸ میلیون تن کالا از خراسان جنوبی به نقاط مختلف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۹۲ تن کالا از استان به مقاصد مختلف کشور حمل شده است.

وی افزود: از این میزان، ۵۷۶ هزار و ۳۸۲ تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۱۰ تن مربوط به جابه‌جایی کالا به خارج از استان بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به صدور ۹۷ هزار و ۵۶۲ فقره بارنامه در این مدت، بیان کرد: سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ، کنسانتره سنگ‌آهن و سیمان فله‌ای از عمده کالاهای حمل‌شده بوده است.

مزیدی ادامه داد: این کالاها به استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی (مشهد) ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۹ شرکت حمل‌ونقل بار در خراسان جنوبی فعالیت دارند، گفت: ۱۱ هزار و ۱۴۹ راننده ناوگان باری استان، جابه‌جایی این کالاها را برعهده داشته‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر نقش ناوگان باری استان در تأمین نیازهای کشور، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی خودروها و آموزش‌های ایمنی از اولویت‌های این اداره‌کل برای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل است.

مزیدی بیان کرد: تلاش رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل باری و حمایت‌های سازمانی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و تأمین نیازهای بازار داخلی دارد.