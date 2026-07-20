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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

حمل ۱.۸ میلیون تن کالا از خراسان جنوبی به نقاط مختلف کشور

حمل ۱.۸ میلیون تن کالا از خراسان جنوبی به نقاط مختلف کشور

بیرجند- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابه‌جایی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از مبادی این استان به سایر نقاط کشور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۹۲ تن کالا از استان به مقاصد مختلف کشور حمل شده است.

وی افزود: از این میزان، ۵۷۶ هزار و ۳۸۲ تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۱۰ تن مربوط به جابه‌جایی کالا به خارج از استان بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به صدور ۹۷ هزار و ۵۶۲ فقره بارنامه در این مدت، بیان کرد: سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ، کنسانتره سنگ‌آهن و سیمان فله‌ای از عمده کالاهای حمل‌شده بوده است.

مزیدی ادامه داد: این کالاها به استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی (مشهد) ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۹ شرکت حمل‌ونقل بار در خراسان جنوبی فعالیت دارند، گفت: ۱۱ هزار و ۱۴۹ راننده ناوگان باری استان، جابه‌جایی این کالاها را برعهده داشته‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر نقش ناوگان باری استان در تأمین نیازهای کشور، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی خودروها و آموزش‌های ایمنی از اولویت‌های این اداره‌کل برای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل است.

مزیدی بیان کرد: تلاش رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل باری و حمایت‌های سازمانی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و تأمین نیازهای بازار داخلی دارد.

کد مطلب 6893514

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