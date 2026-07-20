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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۹

شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار و کنارک

شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار و کنارک

چابهار- دقایقی قبل صدای چند انفجار در شهر چابهار و کنارک شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای چند انفجار در شهر چابهار و کنارک شنیده شد.

جزئیات این انفجارها و میزان خسارات احتمالی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 6894164

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