https://mehrnews.com/x3cCpf ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6894164 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار و کنارک چابهار- دقایقی قبل صدای چند انفجار در شهر چابهار و کنارک شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای چند انفجار در شهر چابهار و کنارک شنیده شد. جزئیات این انفجارها و میزان خسارات احتمالی متعاقبا اعلام می شود. کد مطلب 6894164 کپی شد مطالب مرتبط گزارش خبرنگار مهر از جریان زندگی مردم در چابهار آتش دشمن مردم چابهار را متوقف نکرد خسارت ۲۰۰۰ میلیاردی جنگ به زیرساختهای استان سیستان و بلوچستان سفر سخنگوی دولت به جنوب سیستان و بلوچستان تکذیب دستور تخلیه شهر چابهار آغاز ثبتنام طرح «آشیان» ویژه زوجهای جوان در چابهار برچسبها انفجار حمله به ایران بندر چابهار شهرستان کنارک
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