پیام حجت الاسلام محمودی در پی درگذشت مادر شهیدان والامقام «مظفر»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام «مظفر» را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهر گرامی سرکار خانم مظفر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران و خانواده محترم شهدای مظفر

سلام علیکم؛

خبر درگذشت بانوی مکرمه و صبور، اسوه ایثار و فداکاری، «مرحومه حاجیه خانم کوکب اسکندری»، مادر گرامی شهیدان والامقام «حسن، علی و رضا مظفر»، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

آن مادر مؤمنه که با تربیت فرزندانی غیور و تقدیم آنان در راه اعتلای اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای درخشان از صبر زینبی را به نمایش گذاشت، بی‌شک در پیشگاه خداوند متعال از جایگاه رفیعی برخوردار است و در جوار فرزندان شهیدش آرام خواهد گرفت.

فقدان این بانوی پرهیزکار را به جنابعالی و خاندان معزز مظفر تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، علو درجات و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره (س) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.