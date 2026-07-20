خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صبح دوشنبه ۲۹ تیرماه، آرامش صبحگاهی حوالی شهر کوزران در استان کرمانشاه با وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در هم شکست. نخستین لرزش در ساعت ۷:۱۳ صبح با قدرت ۵.۲ ریشتر و در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شد و تنها پنج دقیقه بعد، در ساعت ۷:۱۸، زمین‌لرزه قدرتمندتری با شدت ۵.۷ ریشتر از عمق ۱۳ کیلومتری، بار دیگر این منطقه را لرزاند. کانون این حوادث طبیعی در نزدیک‌ترین فاصله با شهرهای کوزران (۱۷ کیلومتر)، گهواره (۲۳ کیلومتر) و روانسر (۲۶ کیلومتر) قرار داشت و امواج آن حتی تا سنندج در فاصله ۹۸ کیلومتری و شهر کرمانشاه در ۶۵ کیلومتری نیز احساس شد. شدت این زمین‌لرزه‌ها به حدی بود که ساکنان استان‌های همجوار از جمله کردستان، ایلام، همدان و لرستان نیز لرزش‌ها را به وضوح حس کردند.

بلافاصله پس از ثبت این زمین‌لرزه‌ها، شبکه‌های امدادی به حرکت درآمدند و اعضای ستاد مدیریت بحران در سطح ملی و استانی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. در همان دقایق اولیه، ۳۵ تیم واکنش سریع از دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی برای ارزیابی دقیق شرایط و پیشگیری از بحران‌های احتمالی به کانون اصلی زلزله اعزام شدند. بیمارستان‌ها و تمامی مراکز درمانی در استان کرمانشاه و مناطق همجوار نیز برای پذیرش و امدادرسانی به مصدومان احتمالی به حالت آماده‌باش درآمدند.

با وجود بزرگی زلزله، ارزیابی‌های میدانی از روستاها و مناطق تحت تأثیر نشان می‌دهد که شبکه‌های زیرساختی شامل آب، برق و گاز در منطقه کاملاً پایدار مانده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که خوشبختانه این حادثه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جدی و تخریب گسترده‌ای به همراه نداشته است. گزارش‌های دریافتی تنها به مصدومیت سه نفر اشاره دارد که این موارد نیز ناشی از پیامدهای مستقیم آوار زلزله نبوده است. تیم‌های ارزیاب همچنان در حال پایش لحظه‌ای و میدانی شرایط هستند تا در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت منطقه، اقدامات لازم به سرعت عملیاتی شود.

ثبت ۱۲ پس‌لرزه؛ زلزله ۵.۷ ریشتری لرزش اصلی بود

فرهاد فروزی رئیس مرکز لرزه‌نگاری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت لرزه‌خیزی منطقه پس از التهابات صبحگاهی کوزران اظهار کرد: زلزله ۵.۲ ریشتری که در ساعات اولیه رخ داد، در واقع یک پیش‌لرزه برای تخلیه بخشی از انرژی زمین محسوب می‌شد و پس از وقوع زلزله اصلی با قدرت ۵.۷ ریشتر، تاکنون ۱۲ پس‌لرزه در ایستگاه‌های لرزه‌نگاری منطقه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه شدت این پس‌لرزه‌ها نگران‌کننده نیست، افزود: بزرگی این لرزش‌های متعاقب عمدتاً بین دو تا سه ریشتر متغیر بوده است؛ به طوری که بزرگ‌ترین آن‌ها با قدرت ۲.۹ ریشتر در ساعت ۷:۲۹ صبح حوالی کوزران را تحت تأثیر قرار داد.

تداوم خردلرزه‌های غیرمحسوس در روزهای آینده

رئیس مرکز لرزه‌نگاری استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده این پس‌لرزه‌ها به دلیل شدت پایین، برای مردم عادی غیرمحسوس بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی و اضطرابی وجود ندارد. انتظار می‌رود روند تخلیه انرژی زمین از طریق وقوع خردلرزه‌ها طی روزهای آتی و حتی چند هفته آینده تداوم داشته باشد، اما احتمالاً اکثر این موارد توسط شهروندان احساس نخواهد شد.

فروزی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند با دانش کنونی بشر پیش‌بینی دقیق زمان، مکان و بزرگی هیچ زلزله‌ای امکان‌پذیر نیست، اما الگوهای لرزه‌نگاری نشان می‌دهد که زلزله ۵.۷ ریشتری به احتمال بسیار قوی همان زلزله اصلی بوده است.

پیگیری مقامات ارشد کشوری از وضعیت مناطق متأثر

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت و وسعت زمین‌لرزه‌های صبح دوشنبه به حدی بود که بلافاصله وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در تماس‌های تلفنی جداگانه با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، آخرین تحولات و نیازمندی‌های مناطق زلزله‌زده را پیگیری کردند. استاندار کرمانشاه در این گفتگوها با ارائه گزارشی جامع، از حضور میدانی ستاد مدیریت بحران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تیم‌های ارزیاب در همان دقایق نخست خبر داد و تأکید کرد که شبکه‌های ارتباطی و خدماتی بدون هیچ اختلالی در حال کار هستند. وی با اطمینان‌خاطر از کنترل کامل اوضاع، اعلام کرد که نیازی به اعلام وضعیت اضطراری یا مداخله ستاد ملی وجود ندارد. مقامات کشوری نیز ضمن قدردانی از مدیریت سریع استان، آمادگی کامل پایتخت را برای هرگونه پشتیبانی تجهیزاتی، اعتباری و مهندسی اعلام کردند.

آماده‌باش اعضای ستاد مدیریت بحران کشور و استان کرمانشاه

امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دو زمین‌لرزه به فاصله پنج دقیقه در منطقه کوزران استان کرمانشاه به وقوع پیوست که نخستین زمین‌لرزه ساعت ۷:۱۳ به بزرگی ۵.۲ ریشتر در عمق هشت کیلومتری و دومین زمین‌لرزه ساعت ۷:۱۸ به بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین ثبت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه‌ها، اعضای ستاد مدیریت بحران کشور و استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و ۳۵ تیم از دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی برای ارزیابی شرایط و انجام اقدامات لازم به کانون زلزله اعزام شدند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه این زمین‌لرزه‌ها در استان‌های کردستان، ایلام، همدان و لرستان نیز احساس شده است، تصریح کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان کرمانشاه و استان‌های همجوار نیز به منظور آمادگی برای هرگونه امدادرسانی احتمالی در آماده‌باش قرار گرفتند.

محترمی با بیان اینکه ارزیابی روستاها و مناطق تحت تأثیر همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون خسارتی در مناطق زلزله‌زده ثبت نشده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، سه نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند، اما هیچ موردی از مصدومیت مستقیم ناشی از وقوع زلزله گزارش نشده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پایان تأکید کرد: شبکه‌های آب، برق و گاز در منطقه کاملاً پایدار است و تیم‌های ارزیاب همچنان در حال بررسی میدانی هستند و در صورت دریافت گزارش‌های جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

خسارات، محدود به ترک‌خوردگی‌های سطحی است

علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اقدامات عملیاتی انجام‌شده اظهار کرد: خوشبختانه دو زمین‌لرزه پیاپی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری در کوزران تلفات جانی در پی نداشته و ارزیابی‌های اولیه حاکی از مصدومیت تنها سه نفر از شهروندان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به واکنش سریع دستگاه‌های اجرایی گفت: بلافاصله با دستور استاندار، فرمانداران شهرستان‌های کرمانشاه و روانسر به همراه مدیران دستگاه‌های مرتبط عازم میدان شدند و تیم‌های امدادی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن استقرار یافتند.

وی با بیان اینکه خسارات وارده بسیار محدود بوده است، تصریح کرد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد آسیب‌ها تنها به ترک‌خوردگی برخی دیوارها، شکستن شیشه‌ها و ریزش دیوارهای غیرمسکونی و فرسوده در چند روستای اطراف کانون زلزله خلاصه می‌شود. تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر، اورژانس، بیمارستان‌ها و نهادهای خدماتی از جمله راهداری، آب، برق و گاز در آماده‌باش کامل هستند و پایش مستمر برای مقابله با پس‌لرزه‌های احتمالی با جدیت دنبال می‌شود.

اعزام فوری تیم‌های واکنش سریع هلال‌احمر

افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر سرعت عمل نیروهای امدادی بیان کرد: در پی وقوع زلزله نخست با قدرت ۵.۲ ریشتر در ساعت ۷:۱۳، دو تیم ارزیاب جمعیت هلال‌احمر بدون فوت وقت به مناطق متأثر اعزام شدند و با وقوع زمین‌لرزه دوم (۵.۷ ریشتری) در ساعت ۷:۱۸، بلافاصله یک تیم واکنش سریع دیگر نیز برای تسریع در روند بررسی‌ها به این ناوگان اضافه شد.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب ما هم‌اکنون به صورت کوچه به کوچه و میدانی در حال بررسی وضعیت روستاها و مناطق نزدیک به کانون زلزله هستند. خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارات جانی یا مالی سنگین به دست ما نرسیده است.

یگانه با اشاره به حفظ آمادگی نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی و پشتیبانی ما در آماده‌باش صددرصدی قرار دارند تا در صورت اعلام نیاز، فوراً وارد عمل شوند و گزارش نهایی وضعیت مناطق نیز پس از اتمام کامل ارزیابی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

اعزام چهار کد ارزیاب اورژانس به کانون زلزله کوزران

مسعود قلعه‌سفیدی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر که ساعت ۷:۱۳ صبح امروز در ۱۴ کیلومتری کوزران به وقوع پیوست، چهار کد ارزیاب اورژانس بلافاصله به کانون زلزله اعزام شدند.

وی افزود: این تیم‌ها با هدف بررسی میدانی وضعیت منطقه، ارزیابی خسارات احتمالی و شناسایی مصدومان احتمالی به محل حادثه اعزام شده‌اند و هم‌اکنون در حال پایش شرایط هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های اولیه تاکنون هیچ مورد مصدومیت یا فوتی ناشی از این زمین‌لرزه ثبت نشده است، تصریح کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و روند ارزیابی مناطق تحت تأثیر زلزله ادامه دارد.

قلعه‌سفیدی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید از خسارات یا تلفات احتمالی، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در نهایت، عبور موفقیت‌آمیز و بدون تلفات از دو زمین‌لرزه قدرتمند در کوزران، نویدبخش ارتقای سطح ایمنی کالبدی روستاها و نشانه‌ای امیدآفرین از اثربخشی مقاوم‌سازی‌های سالیان اخیر در استان کرمانشاه است. با وجود حفظ سطح بالای آماده‌باش در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برای مدیریت هرگونه پس‌لرزه احتمالی، انتظار می‌رود متولیان امر با بهره‌گیری از فرصت کنونی، مطالبه جدی و مستمر تسریع در اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده روستایی باقیمانده را با قوت بیشتری پیگیری کنند تا در حوادث مشابه آینده، همین خسارات محدود مالی و دلهره‌های عمومی نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.