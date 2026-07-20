به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه برنامه‌های هفته بیست‌ویکم «موج ۱۴۲» امشب، دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان با حضور در میدان مرکزی، مسیر منتهی به چهارراه نوبهار را طی خواهند کرد تا بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارند.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم، خانواده‌ها، جوانان، هیئات مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و انقلابی و تمامی اقشار جامعه دعوت کرده‌اند تا با حضور پرشور خود در این اجتماع، جلوه‌ای از همبستگی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.

این برنامه در قالب هفته بیست‌ویکم «موج ۱۴۲» برگزار می‌شود؛ رویدادی که با هدف تقویت روحیه همبستگی اجتماعی، اعلام حمایت از ارزش‌های ملی و دینی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی طراحی شده و در آن بر نقش مردم در صیانت از امنیت، استقلال و عزت کشور تأکید می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مسیر حرکت این اجتماع از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار تعیین شده و شرکت‌کنندگان با حضور در این مسیر، پیام ایستادگی، وحدت و حمایت از ایران اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

در فراخوان منتشرشده برای این مراسم، بر تداوم حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی تأکید شده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» به عنوان محور اصلی این اجتماع مورد توجه قرار گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود این اجتماع با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، فعالان فرهنگی، نیروهای مردمی و خانواده‌ها برگزار شود و جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی در کرمانشاه را به نمایش بگذارد.