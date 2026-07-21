اجتماع ۱۴۳ «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهل و سومین شب از بیست‌ویکمین هفته از اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۴۳، شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در مسیر میدان فردوسی تا میدان آیت‌الله کاشانی با حضور در این برنامه، بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و دفاع از ایران اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

برگزارکنندگان این اجتماع با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم، شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» را محور این برنامه اعلام کرده‌اند؛ شعاری که بر همبستگی، انسجام ملی و حضور مردمی در حمایت از ایران اسلامی تأکید دارد.