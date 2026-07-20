زورآوند: احتمال نفوذ گردوغبار رقیق به نواحی مرزی کرمانشاه وجود دارد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس آخرین دادهها، شرایط جوی پایدار تا پایان هفته در استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت و آسمان استان در این مدت صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: در کنار پایداری شرایط جوی، طی ساعاتی از اواخر وقت روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، احتمال نفوذ گردوغبار رقیق به جو نواحی مرزی استان وجود دارد که میتواند به طور موقت سبب کاهش نسبی کیفیت هوا در این مناطق شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمای هوا، تصریح کرد: متوسط دمای هوا در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به طور مختصر افزایش خواهد یافت، اما از روز پنجشنبه تا پایان هفته، دمای هوا در غالب نقاط استان با کاهش جزئی همراه میشود.
زورآوند با بیان اینکه همچنان مناطق گرمسیری استان بیشترین دما را به خود اختصاص دادهاند، گفت: در شبانهروز گذشته قصرشیرین با ثبت دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و پس از آن سرپلذهاب با ۴۲ درجه و گیلانغرب با ۴۰ درجه سانتیگراد در رتبههای بعدی گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
وی از شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق مرزی و گرمسیر، خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در ساعات گرم روز از تردد و فعالیتهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت نفوذ گردوغبار، توصیههای بهداشتی بهویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی را مدنظر قرار دهند.
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