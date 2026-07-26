علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته هوای استان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب در سطح استان خواهد بود.

وی افزود: مطابق هشدار سطح زرد صادر شده، متوسط دمای هوا از روز دوشنبه تا سه‌شنبه در نواحی مرکزی، شمالی و نیمه شرقی استان و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در مناطق گرمسیر به طور محسوس افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت، بیشینه دمای هوا در مناطق معتدل استان به طور غالب بین ۴۰ تا ۴۳ درجه سانتی‌گراد و در نواحی گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

زورآوند با اشاره به تغییرات دمایی در روزهای پایانی هفته، گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، روند کاهش تدریجی بیشینه دما در نواحی مرکزی، نیمه شرقی و مناطق شمالی استان آغاز می‌شود، اما همچنان هوای گرم در بخش قابل توجهی از استان تداوم خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش محسوس دما، به‌ویژه در ساعات میانی روز، از قرار گرفتن غیرضروری در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کرده و توصیه‌های هواشناسی و بهداشتی را به‌منظور پیشگیری از گرمازدگی و مدیریت مصرف آب و برق رعایت کنند.