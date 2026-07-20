به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با انتشار مطلبی در فضای مجازی خود به شرایط کنونی واکنش نشان داد و در خصوص حفظ انسجام تذکرات مهمی را بیان کرد مشروح کامل این متن را با هم مطالعه می کنید:

در مبارزه با جبهۀ آمریکا و اسلام آمریکایی، ما تاکنون پیروز شده‌ایم و مطمئن باشید ان‌شاءالله خدای متعال طعم پیروزی کامل را به این ملت می‌چشاند. ما باید مواظب باشیم که به هیچ وجه مأیوس نشویم. جبهه‌ای که خدا با اوست، شکست ندارد؛ ملتی که خدا با اوست، ترس ندارد.

البته پیروزی بر جبهۀ دشمن، شروطی دارد. ما باید با «سنت‌های خدا» راه برویم، وگرنه اگر از سنت‌های خدا فاصله گرفتیم، ممکن است خدای متعال نُصرتش را بردارد.

شرط پیروزی کامل بر دشمن، حفظ انسجام و وحدت در جبهه انقلاب است؛ نباید بین انقلابیون اختلاف و تنازع بیفتد. اگر ما باهم اختلاف کنیم، ممکن است خدای متعال نُصرتش را از ما بردارد.

این آیه را ببینید: «وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» (مطیع خدا و مطیع رسول باشید و با هم نزاع نکنید که سست می‌شوید و شوکتتان از بین می‌رود). یک معنای این آیه این است: حتی در امر اطاعت از رسول با هم اختلاف نکنید؛ چون مؤمنین درجاتی دارند. همه باید مطیع باشیم، اما اطاعت درجات دارد. یک کسی اطاعتش از امیرالمؤمنین(ع) در درجۀ ده است، دیگری در درجۀ یک است. مؤمن درجۀ ده حق ندارد به مؤمن درجۀ نُه بگوید که تو مطیع نیستی! او هم مطیع است، منتها ضعف دارد. چه کار کنیم؟ یکی از کارهای مهمی که آقای شهید ما انجام دادند همین بود که ۳۷ سال ایستادند و ماها را تحمل کردند و تربیت کردند. لذا ما هم باید با همدیگر مدارا کنیم؛ انقلابیون باید همدیگر را تحمل کنند. چرا گاهی همدیگر را رجم می‌کنیم؟ چرا صفت بد به هم می‌دهیم؟ چرا همدیگر را تحقیر می‌کنیم؟

در زمان امام راحل(ره)، آن‌موقع که دوستان جبهۀ انقلاب با هم اختلاف کردند و به همدیگر بد و بیراه می‌گفتند، امام راحل فرمودند: «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید».

ما باید مواظب باشیم اسیر سیاست‌های خبری و رسانه‌ای دشمن [نشویم]. آنها در جنگ شناختی خیلی هم پیچیده عمل می‌کنند؛ نه‌فقط دستگاه محاسباتی مسئولین را با معادلات علمی به هم می‌ریزند، بلکه دستگاه محاسباتی ما را هم با رسانه‌ها به هم می‌ریزند؛ خبر را به‌نحوی ترکیب و تنظیم می‌کنند که ایجاد یأس یا ایجاد ترس و رعب یا ایجاد ابهت برای دشمن بکند.

دشمن با رسانه‌اش و با خبرسازی‌اش می‌خواهد ما را از خودش منحرف کند. ما نباید دشمن را اشتباه بگیریم. ما باید دشمن اصلی را بشناسیم. دشمن اصلی ما، اول، آمریکا است و دوم اسلام آمریکایی. ما با این‌ها مواجه هستیم. ما اگر با هم اختلاف کنیم، آن‌ها خوشحال می‌شوند؛ اما اگر متحد بایستیم، مطمئن باشید که ان‌شاءالله هم پرچم آمریکا بر زمین می‌افتد، هم پرچم اسلام آمریکایی و اموی. مطمئن باشید انسجام ما، آمریکا و صهیونیسم و طرفداران آمریکا و سرمایه‌داری فاسد جهانی را در هر کجای کشورهای اسلامی که باشند، منکوب خواهد کرد.