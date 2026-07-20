۹ هزار واحد مسکن ملی در زنجان به صورت گروهی واگذار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۱۶۷ واحد در قالب این طرح در استان در دست ساخت است که از این تعداد، ۹ هزار و ۴۹۴ واحد به صورت گروهی واگذار شده، ۵ هزار و ۷۶۰ واحد موفق به اخذ تأیید نهایی جوانی جمعیت و تخصیص شده‌اند و برای ۵ هزار و ۴۴۴ واحد نیز قرارداد اجاره عرصه منعقد شده است.

وی ابراز کرد: تاکنون ۹ هزار و ۷۵۹ واحد به متقاضیان تحویل شده و مهم‌ترین مانع تسریع در واگذاری سایر واحدها، عدم پرداخت به‌موقع آورده نقدی متقاضیان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۲۱۸ واحد وارد مرحله انتخاب واحد شده‌اند، افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۹۳۷ واحد توسط متقاضیان انتخاب، ۱۲ هزار و ۷۵۳ واحد قرارداد واگذاری منعقد، ۱۱ هزار و ۲۱۲ واحد به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی و ۹ هزار و ۸۲۵ واحد وارد مرحله تقسیط تسهیلات بانکی شده‌اند.

شاهین‌فر، ادامه داد: تاکنون ۹ هزار و ۷۵۹ واحد به متقاضیان تحویل شده و متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌های انبوه‌سازی استان به ۹۰ درصد رسیده است.

او تأکید کرد: مهم‌ترین چالش پیش‌روی تکمیل و تحویل به‌موقع واحدها، عدم پرداخت به‌موقع آورده نقدی متقاضیان است و تحقق برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها مستلزم ایفای تعهدات مالی از سوی متقاضیان خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، درباره پروژه کوی ارم نیز گفت: عملیات آماده‌سازی این سایت به‌صورت فاز به فاز در حال اجراست و روند اجرای پروژه مطابق برنامه ادامه دارد.

شاهین فر،با اشاره به پروژه ۶۴ واحدی نصر خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل آورده متقاضیان در موعدهای اعلام‌ شده، این پروژه اوایل سال آینده آماده تحویل خواهد شد و در حال حاضر عدم انجام تعهدات مالی متقاضیان، مهم‌ترین عامل تأخیر در تکمیل این پروژه است.