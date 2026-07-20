توسعه پایدار در گرو شفافیت و تقویت امید اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رجایی عصر دوشنبه در نشست انجمن یاوران توسعه شهرستان با اشاره به اهمیت هم‌اندیشی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان اجتماعی اظهار کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که گفت‌وگو، شفافیت، همدلی و مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود.

وی با بیان اینکه مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی اعضای انجمن در حوزه‌های مختلف از جمله عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری، تأمین آب شرب، مدیریت پسماند و ساماندهی امور شهری با دقت بررسی خواهد شد، افزود: استمرار نشست‌های کارشناسی و تبادل نظر، زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه توسعه‌محور و همگرایی بیشتر میان مسئولان و جامعه خواهد بود.

سرپرست فرمانداری نور آموزش و پرورش را از مهم‌ترین محورهای توسعه دانست و تصریح کرد: ارتقای کیفیت نظام آموزشی و توجه به مدارس از دغدغه‌های جدی مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، امکانات و ظرفیت‌های بیشتری به این بخش اختصاص یابد.

رجایی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان اظهار داشت: توسعه فضای سبز و جنگل‌کاری در نوار ساحلی از برنامه‌های مورد توجه مدیریت شهرستان است که تحقق آن نیازمند هماهنگی و همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب شرب اشاره کرد و گفت: سه دستگاه ژنراتور برای پشتیبانی از تأسیسات آبرسانی تهیه شده و پیگیری‌ها برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و رفع مشکلات این بخش ادامه دارد.

سرپرست فرمانداری نور شفافیت را یکی از اصول اساسی مدیریت عنوان کرد و افزود: مدیران باید تصمیمات خود را بر پایه عدالت، شفافیت و پرهیز از هرگونه تبعیض اتخاذ کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

رجایی با تأکید بر ضرورت ایجاد امید اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم زمانی در مسیر توسعه همراهی بیشتری خواهند داشت که احساس کنند مسئولان شنونده مطالبات آنان هستند و با اراده برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به انباشت برخی مشکلات شهرستان گفت: حل همه مسائل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما با اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و حل تدریجی مسائل اساسی می‌توان مسیر توسعه را هموار کرد و نباید اجازه داد ناامیدی مانع پیشرفت شهرستان شود.