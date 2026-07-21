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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

افتتاح ۷۳ پروژه آموزشی در همدان گامی موثر در تحقق عدالت آموزشی

افتتاح ۷۳ پروژه آموزشی در همدان گامی موثر در تحقق عدالت آموزشی

همدان- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بهره‌برداری از ۷۳ پروژه آموزشی در استان همدان را گامی اثرگذار در راستای ارتقای عدالت آموزشی و کاهش تراکم دانش‌آموزی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمی ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار همدان با تاکید بر اینکه توسعه فضاهای آموزشی و ایمن‌سازی مدارس از اولویت‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: بهره‌برداری از ۷۳ پروژه که با پیگیری‌های مستمر استاندار و تیم مدیریتی استان همدان به سرانجام رسیده است، نقش بسزایی در افزایش سرانه فضاهای آموزشی و بهبود شاخص‌های کیفی تحصیل دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی میان استانداران و وزارت آموزش و پرورش نقشی کلیدی در رفع کمبودهای زیرساختی دارد، عملکرد استان همدان را در زمینه تسریع روند تکمیل پروژه‌های آموزشی، الگویی قابل تقدیر و نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای فراهم‌سازی بستر مطلوب تحصیل دانست.

معاون وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار همدان در تسریع روند تکمیل این پروژه‌ها، افزود: توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با هدف تامین فضاهای استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان در سراسر کشور در حال اجرا ا ست و استان همدان با بهره‌برداری از پروژه‌های اخیر، موفق شده است گام بلندی در مسیر دستیابی به استانداردهای مطلوب آموزشی بردارد.

کد مطلب 6894752

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