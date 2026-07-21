افتتاح ۷۳ پروژه آموزشی در همدان گامی موثر در تحقق عدالت آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمی ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار همدان با تاکید بر اینکه توسعه فضاهای آموزشی و ایمن‌سازی مدارس از اولویت‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: بهره‌برداری از ۷۳ پروژه که با پیگیری‌های مستمر استاندار و تیم مدیریتی استان همدان به سرانجام رسیده است، نقش بسزایی در افزایش سرانه فضاهای آموزشی و بهبود شاخص‌های کیفی تحصیل دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی میان استانداران و وزارت آموزش و پرورش نقشی کلیدی در رفع کمبودهای زیرساختی دارد، عملکرد استان همدان را در زمینه تسریع روند تکمیل پروژه‌های آموزشی، الگویی قابل تقدیر و نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای فراهم‌سازی بستر مطلوب تحصیل دانست.

معاون وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار همدان در تسریع روند تکمیل این پروژه‌ها، افزود: توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با هدف تامین فضاهای استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان در سراسر کشور در حال اجرا ا ست و استان همدان با بهره‌برداری از پروژه‌های اخیر، موفق شده است گام بلندی در مسیر دستیابی به استانداردهای مطلوب آموزشی بردارد.