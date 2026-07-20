پیگیری مطالبات و رفع موانع اجرایی در اولویت آموزش و پرورش قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، روحاله محمدخانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: در شرایط کنونی، تداوم خدمترسانی مطلوب به جامعه فرهنگیان و دانشآموزان نیازمند همکاری، همافزایی و برنامهریزی دقیق است.
وی با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و اعضای دبیرخانههای تخصصی افزود: برای بررسی اقدامات انجامشده، ارزیابی روند اجرای برنامهها و تعیین اولویتهای پیشرو، نشستهای تخصصی و منظم برگزار خواهد شد تا تصمیمات با سرعت و اثربخشی بیشتری به مرحله اجرا برسد.
سرپرست ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به اهمیت پیگیری مسائل مالی و اجرایی تصریح کرد: مطالبات موجود با جدیت و از طریق تعامل با دستگاههای ذیربط دنبال میشود و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی، روند رفع مشکلات و تأمین منابع مورد نیاز تسریع شود.
محمدخانی بر استفاده از ظرفیت شورای نظارت و دبیرخانههای تخصصی برای تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: همافزایی میان مدیران و مسئولان، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تحقق برنامههای پیشبینیشده خواهد بود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری و همراهی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: با انسجام سازمانی، برنامهریزی هدفمند و مشارکت همه بخشها، میتوان بر چالشهای موجود غلبه کرد و مسیر توسعه و ارتقای نظام آموزشی استان را با قوت ادامه داد.
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