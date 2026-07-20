هدف قرار گرفتن ۲ کشتی یونانی نزدیک عمان و تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت کشتیرانی یونانی «دایناکام تانکرز» (Dynacom Tankers) اعلام کرد که ۲ فروند از کشتی‌ های تحت مدیریت این شرکت امروز دوشنبه هنگام عبور از آب‌ های ساحلی عمان، هدف پرتابه‌ هایی با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.

بر اساس اذعان این خبرگزاری، تنش‌ آفرینی های دوباره آمریکا در منطقه، بار دیگر امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را تهدید می‌کند.

شرکت «دایناکام تانکرز» اعلام کرد که کشتی «کاوومالئاس» (Kavomaleas) — یک نفتکش با ابعاد «پاناماکس» و با پرچم مالت — بر اثر اصابت ۲ پرتابه دچار آتش‌ سوزی در موتورخانه شده و خدمه آن ناچار به تخلیه کشتی شدند.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از به‌کارگیری سیستم اطفای حریق موجود در کشتی، کاپیتان تصمیم به تخلیه شناور گرفت.

دایناکام افزود که تمامی خدمه توسط مقامات عمانی به سلامت پیدا و به خشکی منتقل شدند و این شرکت در تماس نزدیک با تمام مقامات ذی‌ربط منطقه‌ای است.

دومین کشتی شرکت کشتیرانی یونانی «دایناکام تانکرز» هنگام عبور از مسیر تنگه هرمز که آمریکا مدعی تسهیل آن شده بود، مورد اصابت قرار گرفت.

در بیانیه‌ای جداگانه، شرکت «دایناکام تانکرز» اعلام کرد که یکی دیگر از کشتی‌هایش - آچلوس با پرچم لیبریا - نیز روز دوشنبه مورد اصابت یک موشک قرار گرفته است.