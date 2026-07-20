هدف قرار گرفتن یک کشتی نزدیک عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نهاد تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک کشتی در هشت مایلی شمال غرب کمزار واقع در عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و خدمه کشتی آن را ترک کرده اند.

بر اساس این گزارش هنوز آتش سوزی به راه افتاده ناشی از حمله مذکور مهار نشده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است. لازم به ذکر است که تجاوزات آمریکا علیه ایران در خلیج فارس و به صورت مشخص تنگه هرمز باعث ایجاد تنش و ناامنی در این منطقه شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که کشتی ها باید از مسیر امن تعریف شده در تنگه هرمز عبور کنند.