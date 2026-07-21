علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اربعین ۱۴۰۶ توضیحاتی داد و گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰ هزار نفر در سامانه «سماح» برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها مربوط به استان تهران است و پس از آن استان‌های خراسان رضوی و خوزستان قرار دارند. همچنین بیشترین انتخاب زائران برای خروج از کشور، مسیر زمینی و به‌ویژه مرز مهران بوده و پس از آن مرز شلمچه در رتبه بعدی قرار دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت تردد زائران گفت: امیدواریم با انتخاب زمان مناسب از سوی مردم و برنامه‌ریزی انجام‌شده، بتوانیم مسیر حرکت زائران را متناسب با میزان ترافیک مدیریت کنیم تا از مسیرهایی که ازدحام کمتری دارند، تردد انجام شود.

وی از زائران خواست مدت اقامت خود در عراق را تا حد امکان کوتاه‌تر در نظر بگیرند و افزود: اگر زمان حضور زائران در عراق مدیریت شود، امکان ساماندهی بهتر سفرهای رفت و برگشت فراهم خواهد شد و تعداد بیشتری از زائران می‌توانند از امکانات موجود بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره برقراری پروازهای اربعین نیز گفت: سازمان هواپیمایی کشوری مجوز انجام پروازها را صادر کرده و نرخ بلیت نیز به‌صورت مصوب اعلام شده است. بر همین اساس، تمامی شرکت‌های هواپیمایی مجاز که امکان پرواز به عراق را دارند، در عملیات انتقال زائران مشارکت خواهند داشت و از فرودگاه‌های دارای تقاضا، پرواز به مقصد عراق انجام می‌شود.