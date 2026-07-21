فضاسازی محیطی در مسیر تردد زائران اربعین با دقت انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان با اشاره به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب پس از آیین تشییع رهبر شهید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی برای عبور از پیچ‌های تاریخی و مقابله با زیاده‌خواهی‌های استکبار تاکید کرد.

وی با تقدیر از حمایت‌های شهرداری و سازمان‌های مربوطه از حضور شبانه مردم در میادین و معابر، خواستار استمرار این حضور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای پایداری در برابر فشارها شد و تصریح کرد: باید از ظرفیت موکب‌هایی که در بیش از ۱۴۰ شب گذشته فعال بودند در برنامه‌های مذهبی و مناسبتی آینده به ویژه در مدیریت شهری استفاده شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان در ادامه به تکالیف سازمان فرهنگی شهرداری برای ایام اربعین اشاره کرد و افزود: فضاسازی شهری، اجرای برنامه‌های متناسب با این ایام، حمایت از موکب‌های مستقر در شهر و همچنین تهیه بسته‌های فرهنگی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای سطح اطلاع‌رسانی اقدامات شهرداری به شهروندان تاکید کرد و ادامه داد: فضاسازی محیطی در مسیر تردد زائران باید با دقت و جامعیت بیشتری انجام شود.

رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود به دغدغه‌های شهروندان پیرامون وضعیت پارک‌ها پرداخت و با اشاره به بازدیدهای مشترک کمیسیون‌های فرهنگی و شهرسازی از محوطه یادمان شهدای گمنام در پارک مردم، از در دست اقدام بودن طرحی برای ساماندهی این فضا خبر داد، و افزود: شهرداری باید با هماهنگی واحدهای مربوط، در اسرع وقت نسبت به رفع معضلات و دغدغه‌های مردمی در محوطه شهدای گمنان پارک مردم اقدام کند.

وی با بیان اینکه معضلات فضاهای سبز تنها محدود به یادمان شهدا نیست، نسبت به وضعیت عمومی بوستان‌ها ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: وعده استقرار «مدیر پارک‌ها» در بوستان‌های بزرگ شهر هنوز محقق نشده است و مدیریت این فضاها باید با پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی همراه باشد.

رضایی هدف از تعیین مدیر برای چهار پارک بزرگ شهر از سوی مناطق شهرداری را سالم‌سازی محیط پارک‌ها و فراهم کردن بستری امن و جذاب برای حضور خانواده‌ها عنوان کرد و خواستار اهتمام جدی شهرداری برای تسریع در این امر شد.