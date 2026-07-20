۶۸۰۰ واحد مسکونی در خوزستان طی جنگ آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان که با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید بیان کرد: دولت عنایت خاصی به خوزستان داشته اند، چند روز گذشته سخنگوی دولت و امروز معاون اجرایی رئیس جمهور به استان سفر داشته اند که قدردان آن ها هستیم، این سفرها دلگرم کننده هستند و نشان می دهد دولت وفاق ملی محکم و استوار کنار مردم ایستاده است.

استاندار خوزستان گفت: جنوب کشور و سایر نقاط همه و همه در کنار هم ایستاده اند، از مام میهن، حریم ولایت، دفاع مقدس و آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

وی ادامه داد: میدان در کنار خیابان، خیابان در کنار عرصه خدمتگزاری و عرصه خدمتگزاری در کنار دیپلماسی همه یک عرصه را تشکیل داده اند که اگر انسجام و وحدت ملی حفظ شود از این دوران پیروزمندانه و سرافرازانه عبور خواهیم کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه از دوره جنگ ۱۲ روزه ۱۱ قرارگاه در استان تشکیل دادیم که در زمینه های مختلف مشغول فعالیت بودند، تصریح کرد: وقتی وارد جنگ رمضان شدیم قرارگاه ها فعال شده و به کار خود ادامه دادند؛ همدلی و انسجام بین مدیران استان، اعضای شورای تامین، نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و ائمه جمعه وجود دارد که همه صف واحد تشکیل داده اند.

موالی زاده با اعلام اینکه بر اثر حملات اخیر دشمن نقاط مختلفی مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از عزیزان به شهادت رسیدند، عنوان کرد: خسارات وارده بیش از ۴۲ همت و حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده که مربوط به بخش های غیرنظامی است.

وی خسارت بخش دولتی و عمومی را ۴.۳ همت عنوان کرد و افزود: ۱۵۶ واحد ساختمانی، درمانی، بهداشتی، اداری و ... بوده، همچنین در بخش تولیدی و صنعتی ۲۶ همت حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. به ۶۴ واحد تولیدی صنعتی که عمدتا بخش فولاد و پتروشیمی ها بوده نیز خسارت وارد شده است.

استاندار خوزستان گفت: خسارت وارده به زیرساخت های انرژی ۴.۲ همت، کشاورزی ۲.۸ همت شامل ۱۸۰ ساختمان، سوله و سازمان خصوص ۲.۲ همتو بخش‌های آموزشی، فرهنگی و مذهبی ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

موالی زاده افزود: همچنین ۷۱۷ خودرو معادل ۴۳ میلیارد تومان خسارت وارد شده که ۸۰ درصد توسط بیمه پرداخت شد.

وی اظهار کرد: اماکن مسکونی و تجاری ۲.۲ همت خسارت دیده اند که حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی بوده است، ۶۰ درصد تخریبی و مابقی وسایل منزل بوده است؛ خسارت شهرک های صنعتی حدود ۶ همت برآورد شده که پنج شهید و ۱۵ مجروح در این بخش داشتیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه به رغم این حملات، مردم محکم و استوار ایستاده اند، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت همدلی و عواطف بسیار عمیقی است که بین آحاد مردم وجود دارد. چند شب گذشته کنار بیمارستان شهید بقایی مورد اصابت قرار گرفت، بیمارستان به سرعت تخلیه شد، کودکان بیمار سرطانی و تالاسمی ما به بیمارستان های دیگر منتقل شدند و برخی بیماران را پرستاران به خانه های خود بردند که این عواطف مثال زدنی است.

موالی زاده افزود: چنین شرایطی در استان وجود دارد همه پای کار هستند و هر اتفاقی می افتد بخش های مختلف حاضر می شوند، خوشبختانه ارایه خدمات در بخش های مختلف صورت گرفته و طی این مدت کار در هیچ زمینه ای متوقف نشده است.

وی بیان کرد: در این شرایط تامین مایحتاج و کالاهای اساسی برای مردم به وفور وجود داشته است.

استاندار خوزستان گفت: چنانچه جایی مورد اصابت قرار می گرفت، نیروهای امداد و نجات به سرعت وارد عمل می شدند.