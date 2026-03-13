استاندار خوزستان: مردم بر عهد خود با این انقلاب استوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده روز جمعه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور در راهپیمایی قدس بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید و بیان کرد: مردم خوزستان در کنار دیگر آحاد ملت، هیچ‌گاه میدان را برای دشمن خالی نمی‌کنند. مردم قهرمان اهواز همچون سایر استان خوزستان در صحنه بوده و پشتیبان نظام و ولی فقیه خود هستند.

وی اظهار کرد: مردم ولایت مدار و مومن خوزستان امروز نیز بار دیگر با حضوری پر شور در راهپیمایی روز قدس نشان دادند محکم پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و پشت سر مقام معظم رهبری از این آرمان‌ها دفاع می‌کنند.

موالی زاده افزود: مردم بر عهد خود با این انقلاب استوار هستند و با انسجام و همدلی خود اجازه نمی‌دهند که دشمنان به این کشور طمع داشته باشند.

استاندار خوزستان ادامه داد: این انسجام و اتحاد مردم، پشتوانه‌ای برای نیروهای مسلح ایجاد کرده تا در میدان رزم بتوانند مواضع دشمن صهیونیستی و آمریکایی را در هم بکوبند.

وی افزود؛ ما مطمئن هستیم که این مردم پیروز میدان هستند و دشمنان به حول و قوه الهی نابود و شکست خورده خواهند بود.