۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

پیش‌بینی خرید یک میلیون و ۷۵۰ هزار تنی گندم در خوزستان

اهواز - استاندار خوزستان با اعلام پیش‌بینی خرید یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم در سال جاری از مکاتبه برای جبران خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر به کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز شنبه در حاشیه بازدید از سیلوهای گندم عبدالخان شهرستان کرخه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم در استان خریداری شود که در مقایسه با خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هرچند در برخی مناطق به دلیل بارندگی‌های اخیر، هم در بخش کشت گلخانه‌ای و هم در مزارع گندم و کلزا، خساراتی وارد شده است اما این خسارت‌ها نسبت به کل سطح زیر کشت استان، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران خسارت‌ها افزود: مکاتبات لازم را انجام داده‌ایم تا ان‌شاءالله خسارت وارده به کشاورزان جبران شود و در این زمینه پیگیری‌های مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: با وجود مشکلات پیش‌آمده، پیش‌بینی می‌شود خوزستان امسال نیز همان رتبه برتر سال گذشته را در خرید گندم کسب کند و این موفقیت با برنامه‌ریزی دقیق و پشتیبانی از تولیدکنندگان محقق خواهد شد.

استاندار خوزستان در ادامه اظهار کرد: در مسیر امروز که از شهرستان‌های شوش و کرخه عبور می‌کردیم، شاهد کشت‌های قابل توجه گندم در این مناطق بودیم که نشان‌دهنده عزم جدی کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی کشور است.

موالی‌زاده بیان کرد: بازدید امروز از سیلوهای گندم عبدالخان و مراکز خرید این منطقه، با هدف نظارت میدانی بر روند ذخیره‌سازی و خرید تضمینی گندم انجام شد و خوشبختانه وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از صبوری و تلاش کشاورزان استان گفت: به رغم تمام فشارهای ناشی از تنش‌های اخیر کشاورزان خوزستان با جان و دل پای کار ایستاده‌اند و این روحیه مقاومت، سرمایه اصلی این استان است.

کد مطلب 6818066

