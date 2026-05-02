به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز شنبه در حاشیه بازدید از سیلوهای گندم عبدالخان شهرستان کرخه گفت: پیشبینی میشود امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم در استان خریداری شود که در مقایسه با خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی سال گذشته، افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: هرچند در برخی مناطق به دلیل بارندگیهای اخیر، هم در بخش کشت گلخانهای و هم در مزارع گندم و کلزا، خساراتی وارد شده است اما این خسارتها نسبت به کل سطح زیر کشت استان، رقم قابل توجهی محسوب نمیشود.
موالیزاده با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای جبران خسارتها افزود: مکاتبات لازم را انجام دادهایم تا انشاءالله خسارت وارده به کشاورزان جبران شود و در این زمینه پیگیریهای مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: با وجود مشکلات پیشآمده، پیشبینی میشود خوزستان امسال نیز همان رتبه برتر سال گذشته را در خرید گندم کسب کند و این موفقیت با برنامهریزی دقیق و پشتیبانی از تولیدکنندگان محقق خواهد شد.
استاندار خوزستان در ادامه اظهار کرد: در مسیر امروز که از شهرستانهای شوش و کرخه عبور میکردیم، شاهد کشتهای قابل توجه گندم در این مناطق بودیم که نشاندهنده عزم جدی کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی کشور است.
موالیزاده بیان کرد: بازدید امروز از سیلوهای گندم عبدالخان و مراکز خرید این منطقه، با هدف نظارت میدانی بر روند ذخیرهسازی و خرید تضمینی گندم انجام شد و خوشبختانه وضعیت مطلوب ارزیابی میشود.
وی در پایان با قدردانی از صبوری و تلاش کشاورزان استان گفت: به رغم تمام فشارهای ناشی از تنشهای اخیر کشاورزان خوزستان با جان و دل پای کار ایستادهاند و این روحیه مقاومت، سرمایه اصلی این استان است.
نظر شما