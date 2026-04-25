استاندار: خوزستان دژ مستحکم در برابر هرگونه تعرض به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز در پایان نشست مجازی استانداران با رئیسجمهور و وزیر کشور گفت: در این نشست، شرایط استان خوزستان و انسجام مثالزدنی بین اقوام مختلف و حضور همه نیروها از جمله سپاه، ارتش، فراجا، نیروهای امدادی، کادر درمان، اصناف و دانشگاهیان در کنار یکدیگر تشریح شد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل استان برای هرگونه شرایطی که دشمن ایجاد کند، افزود: خوزستان که پایتخت دفاع مقدس و سرزمین مقاومت است، همچون همیشه یک دژ مستحکم در مقابل دشمن خواهد بود و خوزستان گورستان سربازان دشمن خواهد شد؛ مردم ما اعلام آمادگی کردهاند و میگویند ما را مسلح کنید تا از میهن دفاع کنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به اظهارات صورتگرفته در این نشست، تصریح کرد: مردم خوزستان علیرغم مشکلات، همچنان در صحنه ایستادهاند تا از حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور پشت سر مقام معظم رهبری دفاع کنند.
موالیزاده در ادامه به آسیبهای ناشی از حملات دشمن اشاره کرد و گفت: چند نقطه از استان مورد هدف قرار گرفته است؛ بخش فولاد و پتروشیمیهای ما آسیب دیدند و در بخش کشاورزی نیز بارندگیهای اخیر باعث خسارت به کشاورزان عزیز در شهرهای شوشتر و اندیکا شده است.
وی با بیان اینکه امروز عازم اندیکا برای بازدید میدانی است، افزود: با وجود آسیبها، باران رحمت الهی است و فواید آن بیشتر از مضرات آن خواهد بود.
استاندار خوزستان از پیگیری جدی خسارتهای کشاورزی خبر داد و بیان کرد: به همکاران دستور داده شده است جمعبندی خسارت ها در بخش گندم، کلزا، گلخانهها، صیفیجات و سبزیجات انجام شود و در جلسه پسفردا در تهران، مجموعه خسارات احصا شده و پیگیری خواهد شد.
موالیزاده در پایان با اشاره به برداشت خوب گندم در استان، اظهار کرد: امسال به رغم همه مشکلات، نسبت به سال گذشته رشد داشتیم و مراکز خرید گندم فعال هستند.
