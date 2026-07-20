به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در خصوص جمع بندی سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: از رییس جمهور و دولت که نگاه ویژه به خوزستان داشتند قدردانی می کنم. در همین راستا سفر معاون اجرایی رییس جمهور و هیئت همراه به خوزستان شکل گرفت.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این سفر بسیار فشرده بود، تصریح کرد: این مدیران از کرمان آغاز کرده، سپس به هرمزگان، بوشهر و بعد به خوزستان آمده اند که قدردان آن ها هستیم.

وی گفت: مطمئن هستم با عطف به این نگاه، شرایط بهتر و بازسازی ها انجام خواهد شد، همچنین پشتیبانی های لازم به حول قوه الهی صورت خواهد گرفت.