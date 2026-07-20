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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

نگاه ویژه دولت به خوزستان شرایط را بهبود می‌بخشد

نگاه ویژه دولت به خوزستان شرایط را بهبود می‌بخشد

اهواز - استاندار خوزستان گفت: نگاه ویژه رئیس‌جمهور و دولت به استان خوزستان، روند بازسازی و خدمات‌رسانی را شتاب می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در خصوص جمع بندی سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: از رییس جمهور و دولت که نگاه ویژه به خوزستان داشتند قدردانی می کنم. در همین راستا سفر معاون اجرایی رییس جمهور و هیئت همراه به خوزستان شکل گرفت.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این سفر بسیار فشرده بود، تصریح کرد: این مدیران از کرمان آغاز کرده، سپس به هرمزگان، بوشهر و بعد به خوزستان آمده اند که قدردان آن ها هستیم.

وی گفت: مطمئن هستم با عطف به این نگاه، شرایط بهتر و بازسازی ها انجام خواهد شد، همچنین پشتیبانی های لازم به حول قوه الهی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6894012

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