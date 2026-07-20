به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ابراهیم رفعتی عصر دوشنبه در مراسم عزاداری ویژه ماه صفر و شهادت حضرت رقیه(س)، با بیان اینکه عجله یکی از ویژگیهای دشوار انسانی است، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم عجله را نقطه آسیب عنوان کرده است.
کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه انسان میتواند از این ویژگی به شکلی هوشمندانه استفاده کند، افزود: انسان می تواند در انجام امور خیر و رسیدن به کارهای نیک، از شتاب استفاده نماید.
وی با اشاره به تفاوت میان شتابِ هدفمند و تندی مخرب، گفت: در عباداتی نظیر نماز جماعت، سرعت در انجام وظیفه ثواب را بیشتر میکند، اما این حرکت نباید با از دست رفتن حالت عمومی و آرامش همراه باشد.
حجتالاسلام رفعتی تصریح کرد: وسوسههای شیطانی اغلب در قالب همین تندی و بیقراری وارد زندگی انسان میشوند تا ثبات قدم او را سلب کنند.
وی با تاکید بر گذر از سبک زندگی عجولانه، صبر را مهارتی فراتر از توان همگان دانست و گفت: صبر کردن در برابر مشکلات و مصائب، کار هر کسی نیست.
کارشناس مذهبی با اشاره به اوج این پایداری در واقعه کربلا اظهار کرد: در هر جای دیگری نیز، چه در مواجهه با مصیبت و چه در برابر معصیتها، صبوری اصلیترین رکن استواری انسان است.
وی با بیان اینکه جامعه باوجود جنگ رمضان،شهادت رهبر شهید، جمعی از فرماندهان ارشد، دانش آموزان میناب و دیگر شهدا، با دلسوختگی و اندوه بسیاری از مردم،همراه است گفت: برای تحمل سختیها، نیاز به استمداد از خداوند داریم.
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