کارشناس مذهبی: ملت مبعوث شده برای اجرای فرمان ولی در میدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید فرحمند شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه با اشاره به تطبیق میان فرمایشهای پیشین رهبر معظم انقلاب و شرایط کنونی جنگ تحمیلی، اظهار کرد: پیشبینیهای راهبردی رهبر شهید در سال ۱۳۷۰ مبنی بر اینکه اگر حادثهای رخ دهد، «عاشورا» میشود، نشاندهنده درک درست از چرخه تاریخی و آمادگی برای مواجهه با تحولات است.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه رویکردهای دیپلماسی در سال ۱۴۰۴ و فشارهای بینالمللی برای مذاکره با آمریکا، گذر از مسیر کنونی را با نیاز به معادلات جدید روبهرو کرده است، افزود: علیرغم فشارهای موجود، محوریت رهبری همچنان به عنوان تنها نقطه اتکا و مرجع تصمیمگیری باقی مانده است.
وی با اشاره به آنچه «کودتای دیماه» خوانده میشود، تصریح کرد: مردم در آن برهه حساس با خانوادههای خود در خیابانها حضور یافتند و ثابت کردند که اصل حاکمیت نظام و زندگی در امنیت، ریشه در ثبات ساختاری و تبعیت از رهبری دارد.
حجتالاسلام فرحمند در آستانه مراسم اربعین حسینی با تأکید بر اینکه این مناسبت فراتر از یک آیین مذهبی، ابزاری برای تمرین و عمل به فرمان رهبری است، تصریح کرد: تمام آموزشهایی که از مناسبت اربعین استخراج شده، با هدف آمادهسازی مردم برای لحظات حساس و اجرای دقیق فرمانهای ولیامر ارائه شده است.
این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه ماندن و ایستادگی در این مسیر، تنها راه تحقق بخشیدن به اصول تعیینشده از سوی رهبری است، ادامه داد: حضور معنوی و حیات امام در میان مردم، تضمین کننده عدم انحراف از خط اصلی و اهداف ترسیمشده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه «ملت مبعوث شده برای اجرای فرمان ولی در میدان هستند»، خاطرنشان کرد: هدف از استمرار فعالیتها و حضور در میدان، تضمین اجرای اصولی فرمانهای رهبری در مواجهه با چالشهای پیشروست و این حضور، پاسخی قاطع به ضرورت تبعیت از ولیفقیه در شرایط حساس کنونی است.
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