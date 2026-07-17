به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی معتمدی شامگاه جمعه در اجتماع آستانهاشرفیه با تاکید بر تبیین راهبردهای دشمنشناسی و ضرورت استقامت اظهار کرد: بین ولایت الهی و ولایت طاغوت تضاد وجود دارد؛ دشمن ولایت طاغوت را اما ایران ولایت الله را دارد.
کارشناس مذهبی با اشاره به اهمیت شناخت مرزهای عقیدتی و سیاسی افزود: راه مقابله با تهاجم دشمن را باید در تقویت وحدت کلمه و افزایش اقتدار درونی ملت جستجو کرد.
مطالبهگری در چارچوب اخلاق باشد
حجتالاسلام معتمدی با تفکیک میان «مطالبهگری سازنده» و «تخریب ساختارها»، مراقبت از فضای نقد را تاکید کرد و گفت: هرگونه انتقاد باید به گونهای باشد که ابزاری برای بهرهبرداری جریانهای معارض نشود.
وی تصریح کرد: تضعیف نهادها یا توهین، تنها مسیر دشمن را برای نفوذ هموار میکند و باید در پیگیری خواستهها، مرز میان دلسوزی و حاشیهسازی رعایت گردد.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه نقش مسئولین در مواجهه با مطالبات عمومی پررنگتر از گذشته است، افزود:مسئولان با قلبی محکم و ارادهای راسخ در فضای رسانهای حاضر شوند.
وی با اشاره به اینکه مردم در صحنههای مختلف وفاداری خود را اثبات کردهاند، ادامه داد: پاسخگویی مستمر مسئولین در قبال پرسشهای مردم، مشتی محکم بر دهان دشمنانی است که در پی القای ناامیدی هستند.
«ولایتفقیه» ستون مردمسالاری دینی است
حجتالاسلام معتمدی با تأکید بر جایگاه ولایتفقیه به عنوان نماد حکومت دینی، با رد شبهات مطرح شده، اظهارکرد: ساختار ولایتفقیه نه بر پایه دیکتاتوری، بلکه بر مبنای اصول مردمسالاری دینی استوار است.
وی افزود: این جایگاه، همراستا با ارزشهای اسلامی، تضمینکننده حرکت جامعه به سوی اهداف عالیه بوده و نقش مردم در حفظ این الگوی حکومتی تعیینکننده است.
کارشناس مذهبی حضور مردم در صحنههای انقلابی به مثابه حرکت «ملت مبعوث» برای صیانت از ارزش ها و آرمانهای انقلاب بیان کردو گفت:با اشاره به فرمایشات رهبر شهید، احساس تکلیف فردی موتور محرک حضور هوشمندانه جامعه است.
وی افزود: در اظهارنظر پیرامون مسائل کلان نظام، باید نهایت دقت را داشت تا حق مطلب دقیقاً ادا شود و از افراط و تفریط در کلام پرهیز گردد.
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