تقدیم ۴۰۱ شهید در حملات تجاوزکارانه آمریکا به هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی ، با اشاره به پیشینه تاریخی هرمزگان در دفاع از خلیج فارس اظهار کرد: مردم این استان در طول تاریخ همواره در دفاع از تمامیت ارضی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و همان روحیه مقاومت امروز نیز در برابر تهدیدهای دشمن تداوم یافته است.

وی با بیان اینکه رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر، اتکا به ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و انسجام ملی بود، افزود: هرمزگان در جریان جنگ ۴۰ روزه، پس از تهران بیشترین حجم تهاجمات دشمن را متحمل شد و بیشترین آسیب‌ها را از این حیث تجربه کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به آمارهای اولیه جنگ گفت: تاکنون ۴۰۱ شهید در این حملات تقدیم شده که ۲۸۰ شهید در استان هرمزگان به خاک سپرده شده‌اند و مابقی در دیگر استان‌ها آرام گرفته‌اند. همچنین تاکنون حدود ۷۰۰ مجروح برای تشکیل پرونده به بنیاد شهید مراجعه کرده‌اند.

نفیسی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ اظهار کرد: هرمزگان در این مدت حدود ۴.۵ میلیون سفر گردشگری را از دست داد، اما با تدابیر اتخاذشده در کمیسیون کارگری استان و پیگیری‌های استاندار، از بیکار شدن بیش از یک هزار نفر از کارگرانی که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده بودند، جلوگیری شد و زمینه تداوم اشتغال آنان فراهم آمد.

وی در ادامه، احیای ظرفیت‌های مرزی استان را یکی از مطالبات مهم هرمزگان عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی سه مرز رسمی ساحلی و دو رویه ملوانی که پیش‌تر در مراجع ذی‌ربط و وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفته، می‌تواند علاوه بر رونق تجارت مرزی، موجب تقویت معیشت مرزنشینان و افزایش سرمایه اجتماعی دولت در استان شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این موضوع، تجارت مرزی استان در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی شده و ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان بیش از گذشته در خدمت توسعه استان و کشور قرار گیرد.