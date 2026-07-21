حجت‌الاسلام روح‌الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در عرصه سیاسی و اجتماعی، انتخاب منبع صحیح برای کسب اطلاعات است و نباید هر کانال یا رسانه‌ای را مبنای تحلیل و شناخت قرار داد، چرا که استفاده از منابع معتبر، زمینه‌ساز تحلیل درست از مسائل و افزایش بصیرت سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: در سیره حبیب بن مظاهر، بینش عمیق و فهم بالای او به‌خوبی نمایان است؛ تا جایی که به مسلم بن عوسجه توصیه می‌کند به جای خضاب موقت، با نثار جان خود در راه خدا، رنگی ماندگار و الهی بر چهره خویش بزند و همان‌گونه نیز مسلم در واپسین لحظات عمر، مهم‌ترین سفارش خود را حمایت و همراهی با امام حسین (ع) قرار می‌دهد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: تفقه در دین و شناخت جایگاه ولی جامعه از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان مؤمن است و همان‌گونه که امام حسین (ع) بر مقام فقاهت تأکید کرده‌اند، انسان باید از خداوند بصیرت سیاسی و اجتماعی بخواهد تا بتواند در حوادث و فتنه‌ها مسیر صحیح را تشخیص دهد.

رضایی تصریح کرد: پیام‌های مقام معظم رهبری باید با دقت مطالعه و شنیده شود و نباید از کنار آن‌ها به‌سادگی عبور کرد، چرا که بسیاری از ابهامات و پرسش‌ها درباره وظایف مردم در همین رهنمودها پاسخ داده شده است و تا زمانی که دستور یا پیام جدیدی صادر نشده، ملاک عمل همان فرمایش‌های پیشین است.

وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل تأثیرپذیری از کانال‌ها و فضای مجازی دچار سردرگمی می‌شوند، در حالی که مسیر مشخص است و نباید با اظهارنظرهای شخصی یا سخنانی که موجب اختلاف و دودستگی در جامعه می‌شود، وحدت را خدشه‌دار کرد، زیرا این مسئله با بصیرت سیاسی و اجتماعی منافات دارد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: اگر جبهه حق به دنبال پیروزی بر جبهه باطل است، باید از دنیاگرایی و دلبستگی‌های مادی فاصله بگیرد و شهدا نیز با بریدن از تعلقات دنیوی، راه ایثار و شهادت را برگزیدند و همین روحیه آنان را در زمره «جندالله» قرار داد.

رضایی بیان کرد: در واقعه عاشورا نیز برخی با وجود دعوت مستقیم امام حسین (ع) راه حق را نپذیرفتند، اما گروهی دیگر تنها با یک پیام و دعوت، در رکاب حضرت حاضر شدند و تا آخرین قطره خون از امام خود دفاع کردند که این نشانه اخلاص و ولایت‌مداری آنان بود.

وی اضافه کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای انقلاب و دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی، نشان‌دهنده همراهی و وفاداری ملت با مسیر انقلاب است و این حضور را می‌توان جلوه‌ای از پشتیبانی مردم و حضور در جبهه حق دانست.

کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بذر اسلام‌خواهی و انقلابی‌گری را در جامعه کاشته‌اند و ثمرات آن در آینده بیش از گذشته نمایان خواهد شد و امیدواریم خداوند همه ما را در زمره «جندالله» و «حزب‌الله» قرار دهد.