تاکید نخست وزیر عراق و شیخ تمیم بر اجرای تفاهم میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز یکشنبه در دوحه دیدار کردند.

تمیم بن حمد ضمن استقبال از الزیدی، برای روابط دو کشور، رشد و پیشرفت در همه زمینه‌ها را آرزو کرد. از طرفی دیگر، نخست وزیر عراق، فوت حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر را به تمیم بن حمد تسلیت گفت.

الزیدی ضمن تقدیر از حسن استقبال امیر قطر، ابراز امیدواری کرد که این سفر منجر به تقویت همکاری میان دو کشور شود.

دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه آن در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند.تمیم بن حمد و الزیدی بارزترین و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه تحولات اوضاع در منطقه را بررسی کردند.

امیر قطر و نخست وزیر عراق بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و دیپلماسی و اجرای تفاهم میان ایران و آمریکا از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه تاکید کردند.