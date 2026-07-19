رایزنی وزیر خارجه قطر با همتایان اردنی، عمانی و سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماسهای تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه اردن، عمان و عربستان سعودی، آخرین تحولات منطقه و راههای کاهش تنش را بررسی کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در گفتوگوی وزیر خارجه این کشور با همتای اردنی، بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتوگو و اجرای مفاد تفاهمات تأکید کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماس با وزیر امور خارجه عمان، درباره تلاشها برای کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه رایزنی و بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت سلطنت عمان تأکید کرده است.
در تماس تلفنی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز هماهنگیهای مشترک برای کاهش تنشهای منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر خارجه قطر در این گفتوگو نیز بر ضرورت پایبندی طرفها به مسیر دیپلماسی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.
وزارت امور خارجه قطر در پایان اعلام کرد که این کشور همچنان از تمامی تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای مهار تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و دستیابی به توافقی جامع حمایت میکند.
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