شرایط آب و هوایی زنجان فرصتی برای رونق گردشگری تابستانی است

نبیالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام اداره کل هواشناسی استان زنجان مبنی بر ثبت کمترین دمای صبحگاهی در میان مراکز استانهای کشور، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از استانهای کشور با موج گرما مواجه هستند، آبوهوای مطبوع زنجان میتواند این استان را به یکی از مهمترین مقاصد سفرهای تابستانی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه زنجان علاوه بر اقلیم مناسب، از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری برخوردار است، افزود: این استان با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، طبیعت بکر، صنایعدستی فاخر و مردمانی مهماننواز، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جاذبههای گردشگری استان، گفت: مجموعه گردشگری ایلداغی و گاوازنگ، رختشویخانه تاریخی، بازار تاریخی زنجان، موزه مردان نمکی، مسجد جامع، مسجد خانم، مسجد چهلستون، امامزاده سید ابراهیم (ع)، زینبیه اعظم و حسینیه اعظم از مهمترین مقاصد گردشگری استان هستند که هر سال میزبان شمار زیادی از مسافران میشوند.
محمدی، گنبد سلطانیه را شاخصترین اثر تاریخی استان عنوان کرد و افزود: این بنای ارزشمند که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، یکی از شاهکارهای معماری جهان اسلام است و نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گردشگری زنجان در سطح ملی و بینالمللی دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان نیز اظهار کرد: شهرستان طارم با طبیعت سرسبز، باغهای گسترده، رودخانه قزلاوزن، آبشارها، آتشکدههای تاریخی و مناطق گردشگری همچون شیت، ولیدر، شیرینسو، ایللر و آببر، از مهمترین مقاصد طبیعتگردی شمالغرب کشور به شمار میرود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: دشت سهرین، معبد صخرهای داشکسن، غار کتلهخور و قلعه تاریخی بهستان در شهرستان ماهنشان نیز از دیگر ظرفیتهای ارزشمند استان هستند که میتوانند نقش مؤثری در توسعه گردشگری ایفا کنند.
محمدی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری استان، تصریح کرد: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها، رونق کسبوکارهای محلی و جذب سرمایهگذاری، از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار استان محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، فعالان گردشگری، رسانهها و بخش خصوصی باید با همافزایی، زمینه معرفی هرچه بهتر جاذبههای زنجان و طارم را در سطح ملی و بینالمللی فراهم کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر توسعه زیرساختهای گردشگری، گفت: تقویت امکانات اقامتی، حملونقل، خدمات رفاهی، تبلیغات هدفمند و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه، نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.
محمدی با دعوت از هموطنان برای سفر به زنجان و طارم افزود: آبوهوای مطبوع، طبیعت چشمنواز، آثار تاریخی ارزشمند، صنایعدستی کمنظیر، غذاهای محلی و فرهنگ غنی، زنجان را به یکی از بهترین مقاصد سفر در فصل تابستان تبدیل کرده است و معرفی صحیح این ظرفیتها میتواند سهم استان از صنعت گردشگری کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
نظر شما