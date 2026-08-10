به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه جلسه بررسی عملکرد مدیریت امور اراضی در حوزه حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی به ریاست سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در سالن شهید رستمی برگزار شد.

در این نشست، مدیر امور اراضی استان، مدیر حراست سازمان، فرمانده یگان حفاظت از اراضی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، رؤسای ادارات و کارشناسان امور اراضی حضور داشتند.

شهرام آشتاب، مدیر امور اراضی استان کرمانشاه، در این جلسه با اشاره به اهمیت اراضی کشاورزی به عنوان یکی از سرمایه‌های مهم بخش کشاورزی، سیاست‌ها و برنامه‌های این مدیریت برای حفاظت و صیانت از این اراضی را تشریح کرد.

وی تقویت نظارت و پایش مستمر اراضی کشاورزی را ضروری دانست و بر پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از اراضی تأکید کرد.

در ادامه، سرهنگ منصورپور، فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان کرمانشاه، گزارشی از عملکرد این یگان ارائه کرد و اقدامات انجام‌شده برای شناسایی تخلفات، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفان را تشریح کرد.

همچنین مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، رؤسای ادارات و کارشناسان امور اراضی، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی را مطرح کردند و راهکارهای افزایش اثربخشی نظارت و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، بر استمرار پایش اراضی کشاورزی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش تعامل میان مدیریت امور اراضی، یگان حفاظت و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تأکید شد و اجرای جدی قوانین برای صیانت از اراضی کشاورزی استان مورد توجه قرار گرفت.