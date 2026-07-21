به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد برسلانی صبح سه شنبه در نشست با فرمانده سپاه کربلا از برنامهریزی برای تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان با مشارکت شهرستانها خبر داد و گفت: هر شهرستان مسئول شناسایی و مستندسازی مدخلهای مرتبط با حوزه جغرافیایی خود خواهد بود تا این اثر پژوهشی با اتکا به ظرفیتهای بومی و اسناد معتبر تدوین شود.
وی افزود: همکاری فرمانداران، سپاه نواحی، پژوهشگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، نقش مهمی در تکمیل این پروژه مرجع خواهد داشت.
وی با اشاره به دیگر برنامههای این ادارهکل اظهار کرد: توسعه فعالیتهای پژوهشی، استمرار انتشار کتابهای تخصصی، تقویت تولید محتوا در فضای مجازی و ثبت فعالیتهای دفاع مقدس در سامانه جامع از جمله اولویتهای پیشبینی شده است.
برسلانی همچنین از پیگیری تکمیل پروژههای موزه دفاع مقدس استان خبر داد و گفت: اجرای المان ورودی موزه و نصب تمثال شهدای استان با مشارکت شهرستانها انجام میشود و برنامههایی نیز برای افزایش بازدید از یادمان شهید علیاکبر شیرودی در دستور کار قرار دارد.
وی استفاده از ظرفیتهای مولدسازی برای تأمین منابع مالی پروژههای فرهنگی و زیرساختی را از دیگر برنامههای این مجموعه عنوان کرد.
در ادامه این نشست، مدیر علمی دانشنامه دفاع مقدس مازندران با تشریح روند تدوین این اثر گفت: دانشنامه دفاع مقدس استان در قالب سه جلد و با یکهزار و ۲۰۰ مدخل در حوزههای شهدا و شخصیتها، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین جغرافیا و مسائل نظامی تدوین میشود.
سید حسین ولیپور افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ مقاله در مراحل مختلف تدوین و ویرایش قرار دارد و برای تکمیل بخشهای نظامی و جغرافیایی، همکاری بیشتر دستگاههای مرتبط و دسترسی به اسناد و تاریخ شفاهی ضروری است.
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