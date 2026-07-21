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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

دانشنامه دفاع مقدس مازندران با ۱۲۰۰ مدخل تدوین می‌شود

دانشنامه دفاع مقدس مازندران با ۱۲۰۰ مدخل تدوین می‌شود

ساری- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران گفت: روند تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان با مشارکت فرمانداری‌ها و سپاه نواحی با هزار و ۲۰۰ مدخل در شهرستان‌ها شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد برسلانی صبح سه شنبه در نشست با فرمانده سپاه کربلا از برنامه‌ریزی برای تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان با مشارکت شهرستان‌ها خبر داد و گفت: هر شهرستان مسئول شناسایی و مستندسازی مدخل‌های مرتبط با حوزه جغرافیایی خود خواهد بود تا این اثر پژوهشی با اتکا به ظرفیت‌های بومی و اسناد معتبر تدوین شود.

وی افزود: همکاری فرمانداران، سپاه نواحی، پژوهشگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، نقش مهمی در تکمیل این پروژه مرجع خواهد داشت.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های این اداره‌کل اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های پژوهشی، استمرار انتشار کتاب‌های تخصصی، تقویت تولید محتوا در فضای مجازی و ثبت فعالیت‌های دفاع مقدس در سامانه جامع از جمله اولویت‌های پیش‌بینی شده است.

برسلانی همچنین از پیگیری تکمیل پروژه‌های موزه دفاع مقدس استان خبر داد و گفت: اجرای المان ورودی موزه و نصب تمثال شهدای استان با مشارکت شهرستان‌ها انجام می‌شود و برنامه‌هایی نیز برای افزایش بازدید از یادمان شهید علی‌اکبر شیرودی در دستور کار قرار دارد.

وی استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های فرهنگی و زیرساختی را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد.

در ادامه این نشست، مدیر علمی دانشنامه دفاع مقدس مازندران با تشریح روند تدوین این اثر گفت: دانشنامه دفاع مقدس استان در قالب سه جلد و با یک‌هزار و ۲۰۰ مدخل در حوزه‌های شهدا و شخصیت‌ها، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین جغرافیا و مسائل نظامی تدوین می‌شود.

سید حسین ولی‌پور افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ مقاله در مراحل مختلف تدوین و ویرایش قرار دارد و برای تکمیل بخش‌های نظامی و جغرافیایی، همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط و دسترسی به اسناد و تاریخ شفاهی ضروری است.

کد مطلب 6894408

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